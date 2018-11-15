Kante farkı
Football Leaks belgelerinde Chelsea'nin yıldızı Kante ile ilgili bir bilgi paylaşıldı.
Football Leaks belgelerinde Chelsea'nin yıldızı Kante ile ilgili bir bilgi paylaşıldı. Fransız'ın Ada ekibinin vergiyi azaltması için offshore şirket kurulmasına izin verdiği ancak daha sonra vazgeçip normal maaşını istediği ortaya çıktı.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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