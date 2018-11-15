Bucaspor'da Çağlayan sevinci
TFF 3. Lig 3. Grup'ta pazar günü 1461 Trabzon deplasmanına çıkacak Bucaspor'da Çağlayan Gülügen sevinci yaşanıyor.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta pazar günü 1461 Trabzon deplasmanına çıkacak Bucaspor'da Çağlayan Gülügen sevinci yaşanıyor. Dizinden yaşadığı sakatlık yüzünden 7 hafta takımdan uzak kalan ve son Muğlaspor maçında oyuna 55. dakikada girip yeniden sakatlanan genç futbolcunun ciddi bir sorunu olmadığı belirtildi.
Teknik Direktör Algun Erdem, "Çağlayan haftalar sonra Muğlaspor maçında oyuna girdi. Ancak oyuncunun ağrıları oldu. Sakatlığı nüksetti diye endişelendik. Ancak yapılan kontrollerde önemli bir bulguya rastlanmadı. Çağlayan'ın ağrıları da sona erdi. Taraftarımızın rahat olsun, ciddi bir sıkıntı yok" dedi. Kanatlarda görev yapan 20 yaşındaki futbolcu 1461 Trabzon karşısında görev yapabilecek.
- 15.11.2018 11:20
- Güncelleme: 15.11.2018 11:37
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‘G.Saray varken sırtımız sağlam
Toplam 1
Yorum
Fb Serkan Oğuz abimizi oyuncu döneminden sonra hiç bir yerde başarısını göremedik üzülüyoruz.
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Tek büyük var!
Toplam 3
Yorum
EŞREF YILMAZ M.ALİ YILMAZ Trabzonda kongreye resmini gönderip kendisi İSTANBUL da otururken BŞK seçildiği zamanlarda da yapabilseydi sayın ALİ KEMAL bey
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Tek büyük var!
Toplam 3
Yorum
baksoy Bir senin oynadığın oyunu düşünüyorum bir de Burağın ; bir senin kulübe saygını düşünüyorum bir de BURAĞIN kulüp neden bu durumda bundan ?
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