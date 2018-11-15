Bucaspor'da Çağlayan sevinci 
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'da Çağlayan sevinci

    Bucaspor'da Çağlayan sevinci

    3. Lig 3. Grup'ta pazar günü 1461 deplasmanına çıkacak 'da sevinci yaşanıyor.

    3. Lig 3. Grup'ta pazar günü 1461 deplasmanına çıkacak 'da sevinci yaşanıyor. Dizinden yaşadığı sakatlık yüzünden 7 hafta takımdan uzak kalan ve son Muğlaspor maçında oyuna 55. dakikada girip yeniden sakatlanan genç futbolcunun ciddi bir sorunu olmadığı belirtildi.

    Teknik Direktör Algun Erdem, "Çağlayan haftalar sonra Muğlaspor maçında oyuna girdi. Ancak oyuncunun ağrıları oldu. Sakatlığı nüksetti diye endişelendik. Ancak yapılan kontrollerde önemli bir bulguya rastlanmadı. Çağlayan'ın ağrıları da sona erdi. Taraftarımızın rahat olsun, ciddi bir sıkıntı yok" dedi. Kanatlarda görev yapan 20 yaşındaki futbolcu karşısında görev yapabilecek.

    1. 15.11.2018 11:20
    2. Güncelleme: 15.11.2018 11:37
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