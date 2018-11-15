TFF 3. Lig 3. Grup'ta pazar günü 1461 Trabzon deplasmanına çıkacak Bucaspor'da Çağlayan Gülügen sevinci yaşanıyor. Dizinden yaşadığı sakatlık yüzünden 7 hafta takımdan uzak kalan ve son Muğlaspor maçında oyuna 55. dakikada girip yeniden sakatlanan genç futbolcunun ciddi bir sorunu olmadığı belirtildi.

Teknik Direktör Algun Erdem, "Çağlayan haftalar sonra Muğlaspor maçında oyuna girdi. Ancak oyuncunun ağrıları oldu. Sakatlığı nüksetti diye endişelendik. Ancak yapılan kontrollerde önemli bir bulguya rastlanmadı. Çağlayan'ın ağrıları da sona erdi. Taraftarımızın rahat olsun, ciddi bir sıkıntı yok" dedi. Kanatlarda görev yapan 20 yaşındaki futbolcu 1461 Trabzon karşısında görev yapabilecek.