"Boluspor en büyük rakiplerimizden birisi"
Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "İnşallah Boluspor maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ligin 13. haftasında konuk edecekleri Boluspor'un, en büyük rakiplerinden birisi olduğunu belirterek maçı kazanmak istediklerini söyledi.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman öncesinde Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boluspor maçı hazırlıklarının verimli bir şekilde sürdüğünü ifade etti.
Takıma yükleme yapmak için milli maç arasının iyi olduğunu belirten Altıparmak, "Dün hazırlık çalışmalarına başladık. Bugünkü idmanda da kuvvet ve dayanıklılık çalışacağız. İki gün daha takıma yükleme yapacağız ve sonra da taktik çalışmalarına başlayacağız." dedi.
Oyun düzeninde iyiye gittiklerini anlatan Altıparmak, şöyle konuştu:
"Devre arasına kadar süreyi en az kayıpla atlatacağız. Ligde ikinci yarı çok daha çetin olacak. Biz önümüze maç maç bakıyoruz. Boluspor bizim en büyük rakiplerimizden birisi. Sahaya mutlak kazanmak için çıkacağız. Tek hedefimiz galip gelebilmek. Bunun için de sahada yapılması gereken ne varsa onu yapacağız. Oyuncu yapımız, tempomuz, kalitemiz de bunun için yeterli. İnşallah Boluspor maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz."
Öte yandan, ısınma hareketleri ve kondisyon ağırlık gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Mehmet Erdem Uğurlu ve Ali Aytemur katılmadı.
- 15.11.2018 14:21
- Güncelleme: 15.11.2018 15:08
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‘G.Saray varken sırtımız sağlam
Toplam 2
Yorum
Berlin Çok iyi özetlemiş. Mükemmel özetlemiş. 4-2 kazanacaktı Fener. Süper olurdu
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‘Futbol tarihi bunu unutmaz’
Toplam 2
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Berlin İsmail hoca olabilir. Ama Blanc olmasın. O olmaz gibi Ha Cocu ha Blanc. Bence transferlerde yanlış olundu biraz. Ama Fener geliyor. Bilin
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Fatih Terim: "Ağır tahrik var"
Toplam 1
Yorum
uzman analist asıl suçlu jailson ve soldadoymuş yav zaten biri 8 biri 6 maç ceza aldı siz neden bahsediyosunuz.
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