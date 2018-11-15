"Boluspor en büyük rakiplerimizden birisi"
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    " en büyük rakiplerimizden birisi"

    "Boluspor en büyük rakiplerimizden birisi"

    Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü : "İnşallah maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz"

    1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü , ligin 13. haftasında konuk edecekleri 'un, en büyük rakiplerinden birisi olduğunu belirterek maçı kazanmak istediklerini söyledi.

    Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman öncesinde Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boluspor maçı hazırlıklarının verimli bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

    Takıma yükleme yapmak için milli maç arasının iyi olduğunu belirten Altıparmak, "Dün hazırlık çalışmalarına başladık. Bugünkü idmanda da kuvvet ve dayanıklılık çalışacağız. İki gün daha takıma yükleme yapacağız ve sonra da taktik çalışmalarına başlayacağız." dedi.

    Oyun düzeninde iyiye gittiklerini anlatan Altıparmak, şöyle konuştu:

    "Devre arasına kadar süreyi en az kayıpla atlatacağız. Ligde ikinci yarı çok daha çetin olacak. Biz önümüze maç maç bakıyoruz. Boluspor bizim en büyük rakiplerimizden birisi. Sahaya mutlak kazanmak için çıkacağız. Tek hedefimiz galip gelebilmek. Bunun için de sahada yapılması gereken ne varsa onu yapacağız. Oyuncu yapımız, tempomuz, kalitemiz de bunun için yeterli. İnşallah Boluspor maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz."

    Öte yandan, ısınma hareketleri ve kondisyon ağırlık gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Uğurlu ve Ali Aytemur katılmadı.

    1. 15.11.2018 14:21
    2. Güncelleme: 15.11.2018 15:08
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