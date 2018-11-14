UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta heyecanı
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Uluslar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

    UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

    'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak

    Turnuvanın beşinci haftasında, 4 ligde 23 karşılaşma yapılacak. Bu karşılaşmalar, yarın, 16 ve 'da oynanacak.

    B Ligi 2. Grup'ta yer alan , 17 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de ile 'da karşılaşacak.

    Uluslar Ligi'nde beşinci hafta programı şöyle:

    15 Kasım Perşembe:

    - A Ligi

    2. Grup: Belçika-İzlanda

    4. Grup: Hırvatistan-İspanya

    - B Ligi

    3. Grup: Avusturya-Bosna Hersek

    - C Ligi

    2. Grup: Macaristan-Estonya

    Yunanistan-Finlandiya

    - D Ligi

    1. Grup: Kazakistan-Letonya

    Andorra-Gürcistan

    2. Grup: Lüksemburg-Belarus

    San Marino-Moldova?

    16 Kasım Cuma:

    - A Ligi

    1. Grup: Hollanda-Fransa

    - B Ligi

    1. Grup: Slovakya-Ukrayna

    4. Grup: Galler-Danimarka

    - C Ligi

    3. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Bulgaristan

    Slovenya-Norveç

    - D Ligi

    4. Grup: Cebelitarık-Ermenistan

    Liechtenstein-Makedonya?

    17 Kasım Cumartesi

    - A Ligi

    3. Grup: İtalya-Portekiz

    - B Ligi

    2. Grup: Türkiye-İsveç

    - C Ligi

    1. Grup: Arnavutluk-İskoçya

    4. Grup: Sırbistan-Karadağ

    Romanya-Litvanya

    - D Ligi

    3. Grup: Azerbaycan-Faroe Adaları

    Malta-Kosova

    1. 14.11.2018 10:02
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