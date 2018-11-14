Turnuvanın beşinci haftasında, 4 ligde 23 karşılaşma yapılacak. Bu karşılaşmalar, yarın, 16 ve 17 Kasım'da oynanacak.

B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye, 17 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de İsveç ile Konya'da karşılaşacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde beşinci hafta programı şöyle:

15 Kasım Perşembe:

- A Ligi

2. Grup: Belçika-İzlanda

4. Grup: Hırvatistan-İspanya

- B Ligi

3. Grup: Avusturya-Bosna Hersek

- C Ligi

2. Grup: Macaristan-Estonya

Yunanistan-Finlandiya

- D Ligi

1. Grup: Kazakistan-Letonya

Andorra-Gürcistan

2. Grup: Lüksemburg-Belarus

San Marino-Moldova?

16 Kasım Cuma:

- A Ligi

1. Grup: Hollanda-Fransa

- B Ligi

1. Grup: Slovakya-Ukrayna

4. Grup: Galler-Danimarka

- C Ligi

3. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Bulgaristan

Slovenya-Norveç

- D Ligi

4. Grup: Cebelitarık-Ermenistan

Liechtenstein-Makedonya?

17 Kasım Cumartesi

- A Ligi

3. Grup: İtalya-Portekiz

- B Ligi

2. Grup: Türkiye-İsveç

- C Ligi

1. Grup: Arnavutluk-İskoçya

4. Grup: Sırbistan-Karadağ

Romanya-Litvanya

- D Ligi

3. Grup: Azerbaycan-Faroe Adaları

Malta-Kosova