Hisarcık'a yeni halı saha – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Hisarcık'a yeni halı saha

    Hisarcık'a yeni halı saha

    'nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından yaptırılan kapalı modern halı saha hizmete girdi

    İlçede spor tesisi noktasında önemli adımlar atan Hisarcık Belediyesi sahası yanında yapımı tamamlanan halı sahayı hizmete açtı.
    İlçeye bir spor tesisi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, sağlıklı nesiller için gençlere ve çocuklara her türlü hizmeti vereceklerini belirtti.

    Amaçlarının gençleri sporla buluşturmak olduğunu ifade eden Çalışkan, "Hızla gelişen ve büyüyen ilçemizde gençlerimizin sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşayabilecekleri bir gelecek için hizmetlerimiz sürecektir" dedi.
    Belediye tarafından yaptırılan 1080 metrekare futbol oynama alanına sahip halı sahada 2 soyunma odası, 2 kafeterya ve 2 tuvalet bulunuyor.(MA-EFE)

    1. 14.11.2018 12:03
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