Hisarcık'a yeni halı saha
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından yaptırılan kapalı modern halı saha hizmete girdi
İlçede spor tesisi noktasında önemli adımlar atan Hisarcık Belediyesi futbol sahası yanında yapımı tamamlanan halı sahayı hizmete açtı.
İlçeye bir spor tesisi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, sağlıklı nesiller için gençlere ve çocuklara her türlü hizmeti vereceklerini belirtti.
Amaçlarının gençleri sporla buluşturmak olduğunu ifade eden Çalışkan, "Hızla gelişen ve büyüyen ilçemizde gençlerimizin sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşayabilecekleri bir gelecek için hizmetlerimiz sürecektir" dedi.
Belediye tarafından yaptırılan 1080 metrekare futbol oynama alanına sahip halı sahada 2 soyunma odası, 2 kafeterya ve 2 tuvalet bulunuyor.(MA-EFE)
- 14.11.2018 12:03
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Asla ihanet etmem
Toplam 4
Yorum
selim Onurla şampiyonluk gerçekleşmez. İyi niyetli olmak ayrı bir şey, profesyonel kaleci olmak ayrı bir şeydir. Mutlaka kaleyi sağlama almak şart
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Fenerbahçe derbisi fırsatı
Toplam 1
Yorum
Trabzon sevdalısı Adam gibi ADAM.Hocam arkadayız.senin karekterini bilen biliyor.
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Asla ihanet etmem
Toplam 4
Yorum
Trabzon sevdalısı o yediğin goller neydi be kardeşim.Ünal hocaya bu yapılırmı yabancılar takır takır oynuyor bazı yerliler ise ...
Hisarcık'a yeni halı saha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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