Çankaya Belediyesi, şampiyonluğu yine rakiplerine bırakmadı
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    , şampiyonluğu yine rakiplerine bırakmadı

    Çankaya Belediyesi, şampiyonluğu yine rakiplerine bırakmadı

    Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler 1. 'nda üst üste 3. kez kupanın sahibi oldu

    Türkiye Görme Engelliler 1. 'nda Görme Engelliler Spor Kulübü, üst üste 3. kez şampion oldu.

    Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sesi Görenler Futbol Ligi'nde 6. kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Çankaya Belediyesi, Türkiye Görme Engelliler B2-B3 (Az görenler) 1. Lig Futsal Şampiyonası'nda da art arda 3. kez adını zirveye yazdırdı.

    1. 14.11.2018 13:35
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