Çankaya Belediyesi, şampiyonluğu yine rakiplerine bırakmadı

Türkiye Görme Engelliler 1. Lig Futsal Şampiyonası'nda Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, üst üste 3. kez şampion oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sesi Görenler Futbol Ligi'nde 6. kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Çankaya Belediyesi, Türkiye Görme Engelliler B2-B3 (Az görenler) 1. Lig Futsal Şampiyonası'nda da art arda 3. kez adını zirveye yazdırdı.