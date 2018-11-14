Çankaya Belediyesi, şampiyonluğu yine rakiplerine bırakmadı
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler 1. Lig Futsal Şampiyonası'nda üst üste 3. kez kupanın sahibi oldu
Türkiye Görme Engelliler 1. Lig Futsal Şampiyonası'nda Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, üst üste 3. kez şampion oldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sesi Görenler Futbol Ligi'nde 6. kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Çankaya Belediyesi, Türkiye Görme Engelliler B2-B3 (Az görenler) 1. Lig Futsal Şampiyonası'nda da art arda 3. kez adını zirveye yazdırdı.
- 14.11.2018 13:35
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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