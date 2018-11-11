Buca Juniors 2-2 River Plate – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Buca Juniors 2-2

    Buca Juniors 2-2 River Plate

    İlk maçta konuk olduğu ile 2-2 berabere kalan , sahasında oynayacağı rövanş öncesi avantaj yakaladı

    Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası finali ilk ayağında, ile 2-2 berabere kaldı.

    Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finali, Arjantin'in köklü kulüpleri Boca Juniors ile River Plate'ı karşı karşıya getirdi. Çift maç usulündeki finalin ilk ayağı, başkent Buenos Aires'teki La Bombonera Stadı'nda oynandı.

    Ev sahibi ekipten Abila'nın 33. dakikadaki golüne, River Plate 2 dakika sonra Pratto ile yanıt verdi. Boca Juniors, Benedetto 45+1'inci dakikadaki golüyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

    River Plate, Izquierdoz'un 61. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca müsabaka 2-2 sona erdi.

    River Plate'in sahasındaki rövanş maçı, 24 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

    1. 12.11.2018 00:15
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