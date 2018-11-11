Buca Juniors 2-2 River Plate
İlk maçta konuk olduğu Boca Juniors ile 2-2 berabere kalan River Plate, sahasında oynayacağı rövanş öncesi avantaj yakaladı
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası finali ilk ayağında, Boca Juniors ile River Plate 2-2 berabere kaldı.
Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finali, Arjantin'in köklü kulüpleri Boca Juniors ile River Plate'ı karşı karşıya getirdi. Çift maç usulündeki finalin ilk ayağı, başkent Buenos Aires'teki La Bombonera Stadı'nda oynandı.
Ev sahibi ekipten Abila'nın 33. dakikadaki golüne, River Plate 2 dakika sonra Pratto ile yanıt verdi. Boca Juniors, Benedetto 45+1'inci dakikadaki golüyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.
River Plate, Izquierdoz'un 61. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca müsabaka 2-2 sona erdi.
River Plate'in sahasındaki rövanş maçı, 24 Kasım Cumartesi günü yapılacak.
- 12.11.2018 00:15
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
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sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
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selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
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BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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