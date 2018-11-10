Örnek olmalılar! – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Örnek olmalılar!

    Örnek olmalılar!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçen hafta oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara dikkat çekti.

    Bakan Kasapoğlu, "Yeni spor aktörlerinin , Baba Gündüz, ve Lefter gibi örnek olması gerek. Ümit ediyorum bundan sonraki dönemde sporcularımız da bu misyonu ifa etmek için bu şuurla, bu anlayışla daha hassas bir şekilde sahada olsun, saha dışında olsun daha dikkatli olur. Kendileriyle ilgili daha hassas davranırlar" ifadelerini kullandı.
    1. 10.11.2018
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