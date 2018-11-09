"Mesut Özil için daha çok şey yapmalıydık" – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    " için daha çok şey yapmalıydık"

    "Mesut Özil için daha çok şey yapmalıydık"

    Alman futbolcusu Jerome Boateng, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle milli takımı bırakan için daha çok şey yapmamalarının üzücü olduğunu söyledi.

    Gana kökenli olan Boateng, "Boa" adlı dergiye verdiği röportajda, İsveç 'nın, ırkçı saldırılara uğrayan oyuncusu Jimmy Durmaz konusunda sergilediği tavrı Alman Milli Takımı'nın ve için neden göstermediğine ilişkin soruya verdiği yanıtta, "İsveçlilerin yaptığı gerçekten güçlü bir şeydi. Tüylerim diken diken olmuştu. Takımımızda da birçok oyuncu bunu iyi buldu." ifadesini kullandı.

    Benzer bir tavrın Milli Takımı'nda sergilenmediğini aktaran Boateng, "Maalesef. Turnuvada () oynamaya devam ettik. Turnuvadan sonra takım olarak Mesut için daha çok şey yapılabileceğini anladım. Bunun yapılmaması üzücü." değerlendirmesini yaptı.

    Boateng, Mesut Özil'in "Kazandığımda Alman, kaybettiğimde göçmenim" ifadesine ilişkin de, bu konuda kendisinin çok az sıkıntı çektiğini ancak çok sayıda taraftarın ve medyanın özellikle Türk asıllı oyunculara karşı daha eleştirel yorum yaptığını fark ettiğini belirtti.

    Kariyeri boyunca ırkçı saldırılara uğradığını anlatan Boateng, şunları kaydetti:

    "Almanya için o kadar çok forma giymeme rağmen bugün saha kenarında ısınma hareketleri yaparken taraftarların tribünden maymunun çıkardığı sesleri bağırdığını duyuyorum. Çocukken de Almanya'da ırkçılığa maruz kaldım. Leipzig kentinde veya 'in Marzahn ilçesinde çıktığımız maçlarda rakip futbolcuların velileri bana ve takım arkadaşlarıma tükürdü."

    Tecrübeli futbolcu, "Köpenicker SC ile yaptığımız maçı hatırlıyorum. Bir rakip oyuncunun babası bizim tarafa geçti ve bana sürekli hakaret etti. Bir süre sonra ağlayamaya başladım." ifadelerini kullandı.

    Boateng, Almanya'nın bazı bölgelerine çocuklarını göndermek istemediğini belirterek, farklı ten rengi olduğu zaman o yerler için endişelenmek gerektiğini kaydetti.

    1. 9.11.2018 19:18
    2. Güncelleme: 9.11.2018 19:27
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