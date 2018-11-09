Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!

    Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!

    'in yıldızı , kariyerini bitirmek istediği kulübü açıkladı.

    'in 30 yaşındaki futbolcusu , kariyerini bitirmek istediği zaman ve kulüp hakkında açıklamalar yaptı.

    "BURADA BİTİRMEK GÜZEL OLUR"

    Arsenal'de mutlu olduğunu vurgulayan Mesut, "Henüz 30 yaşındayım ve halen gencim. Futbolda her şey olabilir ama Arsenal gibi bir kulüpte oynamaktan çok mutluyum. Kariyerimi burada bitirmek olur" ifadelerini kullandı.

    "KENDİMİ İYİ HİSSEDERSEM..."

    Daha uzun süre oynamak istediğini dile getiren Mesut Özil, "Kendimi iyi hissedersem 38 yaşıma kadar oynamak istiyorum. Bilmiyorum, belki de 36 yaşımda bırakırım." dedi.

    EMERY YORUMU

    Unai Emery'e övgülerde bulunan yıldız futbolcu, "Emery harika bir teknik adam. Onunla birlikte yola devam etmek istiyorum." şeklinde konuştu. (Sporx)
    1. 9.11.2018 12:26
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