El Ahli'yi 3-0 yenen ES Tunus, şampiyon oldu – Fotomaç – 09 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    'yi 3-0 yenen , şampiyon oldu

    El Ahli'yi 3-0 yenen ES Tunus, şampiyon oldu
    Afrika Futbol Konfederasyonu () Şampiyonlar Ligi'nde 'yi 3-0 yenen şampiyon oldu.

    CAF Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci ayağında 'ın El Ahli takımıyla Tunus'un ES Tunus takımı Rades Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

    Tunus temsilcisi, 45 ve 54. dakikalarda Saad Bguir, 86. dakikada da Anice Badri'nin golleriyle rakibini 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Finalin ilk ayağını El Ahli 3-1 kazanmıştı.

    ES Tunus, 1994 ve 2011 yıllarından sonra üçüncü kez şampiyon oldu.

    1. 9.11.2018 23:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    El Ahli'yi 3-0 yenen ES Tunus, şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN