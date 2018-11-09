CAF Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci ayağında Mısır'ın El Ahli takımıyla Tunus'un ES Tunus takımı Rades Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.
Tunus temsilcisi, 45 ve 54. dakikalarda Saad Bguir, 86. dakikada da Anice Badri'nin golleriyle rakibini 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Finalin ilk ayağını El Ahli 3-1 kazanmıştı.
ES Tunus, 1994 ve 2011 yıllarından sonra üçüncü kez şampiyon oldu.
- 9.11.2018 23:58
-
Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
-
UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
-
Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
El Ahli'yi 3-0 yenen ES Tunus, şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.