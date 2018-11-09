CAF Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci ayağında Mısır'ın El Ahli takımıyla Tunus'un ES Tunus takımı Rades Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

Tunus temsilcisi, 45 ve 54. dakikalarda Saad Bguir, 86. dakikada da Anice Badri'nin golleriyle rakibini 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Finalin ilk ayağını El Ahli 3-1 kazanmıştı.

ES Tunus, 1994 ve 2011 yıllarından sonra üçüncü kez şampiyon oldu.