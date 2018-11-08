UEFA Başkanı Ceferin seçimde tek aday – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Başkanı Ceferin seçimde tek aday

    UEFA Başkanı Ceferin seçimde tek aday

    Başkanı , 2019'un şubat ayında yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.

    'dan yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat 2019'da 'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek 43. Olağan UEFA Kongresi'nde tek başkan adayı çıkacak.

    2016'nın eylül ayındaki olağanüstü kongrede, 'nın 4 yıl men cezası verdiği 'nin yerine başkan seçilen 'in, bu kez rakibi olmayacak.

    51 yaşındaki Sloven yönetici, önceki seçimde Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag'ı geçerek başkan seçilmişti.


    1. 8.11.2018 17:00
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