Büyük destek! – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Büyük destek!

    Büyük destek!

    Turkcell, Dünya 2.’si olan Ampute ’na 1 milyon TL ödül verdi, “Desteğimiz sürecek” dedi

    'da yapılan 'nda 2. olan Ampute Futbol 'nın başarısı karşılıksız kalmadı. Ay-yıldızlı ekibin ana sponsoru Turkcell, tüm takıma 1 milyon TL ödül verdi. Millileri 'ye dönüşlerinde karşılayan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, "Bugüne kadar başardıklarıyla hep göğsümüzü kabarttılar. Yine yürekleriyle oynadılar ve Türk spor tarihine adlarını altın harflerle yazdırdılar" ifadelerini kullandı.

    KALPLERİMİZİ FETHETTİLER

    Bütün, sözlerine şöyle devam etti: "Millilerimiz, azimleriyle ve inançlarıyla kalplerimizi fethetti. Avrupa şampiyonu olduklarında yaşattıkları hisleri yaklaşık bir sene sonra bu kez 'nda tüm 'ye yaşattılar. Turkcell olarak, Türk sporu ve tüm engelli sporculara destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ampute Milli Takımımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Onlarla birlikte Türkiye'yi gururlandırmaya devam edeceğiz."

    TFF'DEN ALKIŞLI KARŞILAMA

    Futbol federasyonu, dün Takımı'nı ağırladı. Hasan Doğan Tesisleri'nde federasyon çalışanları tarafından alkışlarla karşılanan ay-yıldızlılara, başkanvekili ile yönetici Cengiz Zülfikaroğlu eşlik etti.
    1. 8.11.2018
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