Büyük destek!
Turkcell, Dünya 2.’si olan Ampute Milli Takımı’na 1 milyon TL ödül verdi, “Desteğimiz sürecek” dedi
KALPLERİMİZİ FETHETTİLER
Bütün, sözlerine şöyle devam etti: "Millilerimiz, azimleriyle ve inançlarıyla kalplerimizi fethetti. Avrupa şampiyonu olduklarında yaşattıkları hisleri yaklaşık bir sene sonra bu kez Dünya Kupası'nda tüm Türkiye'ye yaşattılar. Turkcell olarak, Türk sporu ve tüm engelli sporculara destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ampute Milli Takımımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Onlarla birlikte Türkiye'yi gururlandırmaya devam edeceğiz."
TFF'DEN ALKIŞLI KARŞILAMA
Futbol federasyonu, dün Ampute Futbol Milli Takımı'nı ağırladı. Hasan Doğan Tesisleri'nde federasyon çalışanları tarafından alkışlarla karşılanan ay-yıldızlılara, başkanvekili Ali Dürüst ile yönetici Cengiz Zülfikaroğlu eşlik etti.
- 8.11.2018
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Yorum
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Yorum
helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
Toplam 1
Yorum
Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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