Lille, Anelka'yı hücum antrenörlüğüne getirdi
Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Lille, eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka'yı hücum antrenörlüğüne getirdi
Lille Kulübü, 39 yaşındaki Anelka'nın takımdaki genç oyuncular için hücum antrenörlüğü görevini üstleneceğini duyurdu.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Anelka, Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi takımlarda da oynadı. Anelka, futbolu bırakmadan önce Hindistan'ın Mumbai City takımında mücadele etti.
- 7.11.2018 17:09
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tutkun61 Seven ağlar kızar hırs duyar.Bunlar insani duygulardır ama hata da yapabilir.Yine de kaldırıp atamayız çünkü adam trabzonun efsanesi.
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