Lille, Anelka'yı hücum antrenörlüğüne getirdi
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Lille, Anelka'yı hücum antrenörlüğüne getirdi

    Lille, Anelka'yı hücum antrenörlüğüne getirdi

    ekibi Lille, eski Fransız futbolcu 'yı hücum antrenörlüğüne getirdi

    Lille Kulübü, 39 yaşındaki Anelka'nın takımdaki genç oyuncular için hücum antrenörlüğü görevini üstleneceğini duyurdu.

    Bir dönem forması giyen Anelka, Saint-Germain, , , , , ve gibi takımlarda da oynadı. Anelka, futbolu bırakmadan önce 'ın Mumbai City takımında mücadele etti.

    1. 7.11.2018 17:09
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