Tarihindeki ilk lig şampiyonÇin Süper Ligi'nde Pekin Renhe'yi 2-1 yenen Şanghay SIPG, son hafta öncesi şampiyonluğunu ilan etti
Ligin 29. haftasına lider giren Şanghay SIPG, orta sıralardaki Pekin Renhe'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, Akhmedov'un 20 ve Wu'nun 47. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.
Bitime bir hafta kala 2. sıradaki Guangzhou Evergrande ile arasındaki farkı 8 puana çıkaran Şanghay SIPG, 2004'ten bu yana oynanan Çin ligindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Şanghay SIPG, Guangzhou Evergrande'nin 7 sezonluk şampiyonluk serisini noktaladı.
- 7.11.2018 17:16
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kartal pepe gideceğine şenol güneş gitsin
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tutkun61 Seven ağlar kızar hırs duyar.Bunlar insani duygulardır ama hata da yapabilir.Yine de kaldırıp atamayız çünkü adam trabzonun efsanesi.
Çin liginde şampiyon Şanghay SIPG haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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