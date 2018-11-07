Çin liginde şampiyon Şanghay SIPG
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    liginde şampiyon

    Çin liginde şampiyon Şanghay SIPG

    Tarihindeki ilk lig şampiyonÇin Süper Ligi'nde Pekin Renhe'yi yenen , son hafta öncesi şampiyonluğunu ilan etti

    Ligin 29. haftasına lider giren , orta sıralardaki Pekin Renhe'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, Akhmedov'un 20 ve Wu'nun 47. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

    Bitime bir hafta kala 2. sıradaki ile arasındaki farkı 8 puana çıkaran Şanghay SIPG, 2004'ten bu yana oynanan ligindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

    Bir dönem 'yi çalıştıran Portekizli Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Şanghay SIPG, Guangzhou Evergrande'nin 7 sezonluk şampiyonluk serisini noktaladı.

    1. 7.11.2018 17:16
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