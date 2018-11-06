Eskişehirspor'dan yeni kampanya
Mali anlamda zor günler geçiren Eskişehirspor'da çözüm arayışları sürüyor.
Ketchup Loyalty Sport bölümü yöneticisi Serdar Günay kampanya hakkında bilgiler verdi. Günay, "Kulübümüze sürdürebilir ek kaynak sağlama amacıyla başlatılan Mobil Destek projesi 7979'a ESES yaz gönder aylık 10 lira destek olunabilir. ESES5, ESES20, ESES30, ESES40, ESES50, ESES60, ESES70 ile ile taraftarın istediği miktarda bütçesine göre destek olması sağlanacak" dedi.
- 6.11.2018 18:55
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Eskişehirspor'dan yeni kampanya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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