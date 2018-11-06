Altınordu'nun rakibi Montpellier
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Altınordu'nun rakibi Montpellier

    Altınordu'nun rakibi Montpellier

    Altınordu Altı Takımı, elemeli ilk maçında yarın 'dan Montpellier ile karşılaşacak

    altı takımlarının katılımıyla düzenlenen Gençlik Ligi'nde mücadele eden Altınordu, elemeli ilk maçında yarın 'dan Montpellier'i konuk edecek.

    Bornova Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak Altınordu-Montpellier maçını 'dan Denys Shurman yönetecek. Shurman'ın yardımcılıklarını Andrii Skrypka ve Valentyn Kutsev yapacak.

    Müsabaka ücretsiz olarak izlenebilecek.

    Karşılaşmanın rövanşı, 28 Kasım Çarşamba günü 'da oynanacak.

    İlk turda Finlandiya'dan HJK Helsinki'yi saf dışı bırakan Altınordu, ikinci turu da geçtiği takdirde Şampiyonlar Ligi gruplarını 2. sırada bitirecek ekiplerle play-off maçlarında mücadele edecek. Play-off'ları geçmesi halinde Altınordu, son 16 turunda Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk sırada yer alacak ekiplerle mücadelesini sürdürecek.

    1. 6.11.2018 09:54
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