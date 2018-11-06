Altınordu'nun rakibi Montpellier
Altınordu 19 Yaş Altı Takımı, elemeli ikinci tur ilk maçında yarın Fransa'dan Montpellier ile karşılaşacak
Futbolda 19 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden Altınordu, elemeli ikinci tur ilk maçında yarın Fransa'dan Montpellier'i konuk edecek.
Bornova Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak Altınordu-Montpellier maçını Ukrayna'dan Denys Shurman yönetecek. Shurman'ın yardımcılıklarını Andrii Skrypka ve Valentyn Kutsev yapacak.
Müsabaka ücretsiz olarak izlenebilecek.
Karşılaşmanın rövanşı, 28 Kasım Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
İlk turda Finlandiya'dan HJK Helsinki'yi saf dışı bırakan Altınordu, ikinci turu da geçtiği takdirde UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 2. sırada bitirecek ekiplerle play-off maçlarında mücadele edecek. Play-off'ları geçmesi halinde Altınordu, son 16 turunda Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk sırada yer alacak ekiplerle mücadelesini sürdürecek.
- 6.11.2018 09:54
-
Burak Yılmaz infiali
Toplam 5
Yorum
berkan Bu takımdan HAMİ ŞOTA FATİH GÖKDENİZ gibi yıldızlar geçti benim izlediğim.Hamiyi takımdan kovdular gene senin yaptığını yapmadı.
-
Fatih Terim, Eren’i sildi
Toplam 1
Yorum
Mert bu adamı kim GS'ye aldıysa. bu adamı halı sahada ilk onbire almazlar. Nasıl oldu da böyle büyük bir kulübe hemde forvet olarak alınıyor.
-
Beşiktaş'ta Genk mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
1903 Fark yeriz guruptan da cikmamiz imkansız. Tas gibi takimi parçalayip satan Baskan'in eseridir bu. Onca para nereye gitti Baskan?
Altınordu'nun rakibi Montpellier haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.