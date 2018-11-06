Futbolda 19 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden Altınordu, elemeli ikinci tur ilk maçında yarın Fransa'dan Montpellier'i konuk edecek.

Bornova Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak Altınordu-Montpellier maçını Ukrayna'dan Denys Shurman yönetecek. Shurman'ın yardımcılıklarını Andrii Skrypka ve Valentyn Kutsev yapacak.

Müsabaka ücretsiz olarak izlenebilecek.

Karşılaşmanın rövanşı, 28 Kasım Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

İlk turda Finlandiya'dan HJK Helsinki'yi saf dışı bırakan Altınordu, ikinci turu da geçtiği takdirde UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 2. sırada bitirecek ekiplerle play-off maçlarında mücadele edecek. Play-off'ları geçmesi halinde Altınordu, son 16 turunda Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk sırada yer alacak ekiplerle mücadelesini sürdürecek.