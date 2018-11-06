6 Kasım Salı Spor Gündemi
GALATASARAY
23:00 Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi D Grubu 4'üncü maçında Schalke 04'ün konuğu olacak.
PFDK sevkleri açıklanacak. Özellikle Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışan isimler disiplin kuruluna sevk edilecek.
- ŞAMPİYONLAR LİGİ -
A GRUBU
20:55 Monaco - Club Brugge
23:00 Atletico Madrid - Borussia Dortmund
B GRUBU
23:00 Inter- Barcelona
23:00 Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven
C GRUBU
20:55 Kızıl Yıldız - Liverpool
23:00 Napoli - Paris Saint-Germain
- D Grubu -
23:00 Porto - Lokomotiv Moskova
- BASKETBOL -
Euro Cup
20:00 Türk Telekom - Zenit
FIBA Şampiyonlar Ligi
22.30 Avellino - Banvit
FENERBAHÇE
-Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
16:00 Siyah-Beyazlı ekip, Genk maçının hazırlıklarını sürdürecek.
KARATE
24. Dünya Karate Şampiyonası İspanya'nın Madrid kentinde başlayacak. Türkiye, Dünya Karate Şampiyonası'nda 11 erkek, 9 kadın sporcu ile mücadele edecek.
AMPUTE
21:00 Meksika'da düzenlenen Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'nda ikinci olan Ampute Milli Takımı, yurda dönecek.
- 6.11.2018 09:56
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Burak Yılmaz infiali
Toplam 5
Yorum
berkan Bu takımdan HAMİ ŞOTA FATİH GÖKDENİZ gibi yıldızlar geçti benim izlediğim.Hamiyi takımdan kovdular gene senin yaptığını yapmadı.
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Fatih Terim, Eren’i sildi
Toplam 1
Yorum
Mert bu adamı kim GS'ye aldıysa. bu adamı halı sahada ilk onbire almazlar. Nasıl oldu da böyle büyük bir kulübe hemde forvet olarak alınıyor.
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Beşiktaş'ta Genk mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
1903 Fark yeriz guruptan da cikmamiz imkansız. Tas gibi takimi parçalayip satan Baskan'in eseridir bu. Onca para nereye gitti Baskan?
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