6 Kasım Salı Spor Gündemi
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    06 Kasım 2018, Salı
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    6 Kasım Salı

    GALATASARAY
    23:00 Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi D Grubu 4'üncü maçında Schalke 04'ün konuğu olacak.

    PFDK sevkleri açıklanacak. Özellikle Galatasaray- derbisinde olaylara karışan isimler disiplin kuruluna sevk edilecek.

    - ŞAMPİYONLAR LİGİ -
    A GRUBU
    20:55 Monaco -
    23:00 -
    B GRUBU
    23:00 Inter- Barcelona
    23:00 - PSV Eindhoven
    C GRUBU
    20:55 Kızıl Yıldız - Liverpool
    23:00 Napoli - Paris Saint-Germain
    - D Grubu -
    23:00 Porto -

    - BASKETBOL -
    Euro Cup
    20:00 - Zenit
    FIBA Şampiyonlar Ligi
    22.30 Avellino - Banvit


    -, Anderlecht maçı hazırlıklarına devam edecek.

    BEŞİKTAŞ
    16:00 Siyah-Beyazlı ekip, Genk maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    KARATE
    24. İspanya'nın Madrid kentinde başlayacak. Türkiye, 'nda 11 erkek, 9 kadın sporcu ile mücadele edecek.

    AMPUTE
    21:00 Meksika'da düzenlenen Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'nda ikinci olan Ampute , yurda dönecek.

    1. 6.11.2018 09:56
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