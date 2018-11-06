GALATASARAY

23:00 Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi D Grubu 4'üncü maçında Schalke 04'ün konuğu olacak.

PFDK sevkleri açıklanacak. Özellikle Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışan isimler disiplin kuruluna sevk edilecek.

- ŞAMPİYONLAR LİGİ -

A GRUBU

20:55 Monaco - Club Brugge

23:00 Atletico Madrid - Borussia Dortmund

B GRUBU

23:00 Inter- Barcelona

23:00 Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven

C GRUBU

20:55 Kızıl Yıldız - Liverpool

23:00 Napoli - Paris Saint-Germain

- D Grubu -

23:00 Porto - Lokomotiv Moskova

- BASKETBOL -

Euro Cup

20:00 Türk Telekom - Zenit

FIBA Şampiyonlar Ligi

22.30 Avellino - Banvit

FENERBAHÇE

-Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ

16:00 Siyah-Beyazlı ekip, Genk maçının hazırlıklarını sürdürecek.

KARATE

24. Dünya Karate Şampiyonası İspanya'nın Madrid kentinde başlayacak. Türkiye, Dünya Karate Şampiyonası'nda 11 erkek, 9 kadın sporcu ile mücadele edecek.



AMPUTE

21:00 Meksika'da düzenlenen Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'nda ikinci olan Ampute Milli Takımı, yurda dönecek.