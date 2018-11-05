Rakipsiz Türkiye – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Rakipsiz Türkiye

    Rakipsiz Türkiye

    Ampute , yarı finalde ’ya şans tanımadı, ’nda adını finale yazdırdı

    'da düzenlenen 'nda rakip tanımayan Ampute Futbol 'nın son kurbanı ev sahibi oldu. Turkcell'in ana sponsorluğunu yaptığı ay-yıldızlı ekibimiz, yarı finalde Meksika'yı 4-0 mağlup etti. Son Avrupa şampiyonu ünvanıyla Dünya Kupası'nda sahne alan Türkiye, finalde Angola ile kozlarını paylaşacak. 15.'si düzenlenen organizasyonda daha önce 3.'lük elde eden milliler, ilk kez şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu arada Türkiye-Angola final karşılaşması gazetemiz baskıya girdikten sonra sabaha karşı 04.00'te oynanacak.

    1. 5.11.2018
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