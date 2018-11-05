Rakipsiz Türkiye

Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda rakip tanımayan Ampute Futbol Milli Takımı'nın son kurbanı ev sahibi oldu. Turkcell'in ana sponsorluğunu yaptığı ay-yıldızlı ekibimiz, yarı finalde Meksika'yı 4-0 mağlup etti. Son Avrupa şampiyonu ünvanıyla Dünya Kupası'nda sahne alan Türkiye, finalde Angola ile kozlarını paylaşacak. 15.'si düzenlenen organizasyonda daha önce 3.'lük elde eden milliler, ilk kez şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu arada Türkiye-Angola final karşılaşması gazetemiz baskıya girdikten sonra sabaha karşı 04.00'te oynanacak.