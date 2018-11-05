Rakipsiz Türkiye
Ampute Milli Takımı, yarı finalde Meksika’ya şans tanımadı, Dünya Kupası’nda adını finale yazdırdı
Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda rakip tanımayan Ampute Futbol Milli Takımı'nın son kurbanı ev sahibi oldu. Turkcell'in ana sponsorluğunu yaptığı ay-yıldızlı ekibimiz, yarı finalde Meksika'yı 4-0 mağlup etti. Son Avrupa şampiyonu ünvanıyla Dünya Kupası'nda sahne alan Türkiye, finalde Angola ile kozlarını paylaşacak. 15.'si düzenlenen organizasyonda daha önce 3.'lük elde eden milliler, ilk kez şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu arada Türkiye-Angola final karşılaşması gazetemiz baskıya girdikten sonra sabaha karşı 04.00'te oynanacak.
- 5.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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