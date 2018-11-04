Şampiyonluk – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Şampiyonluk

    Şampiyonluk

    Ampute , Meksika’da tarih yazıyor... ’nda rakiplerini bir bir deviren ay-yıldızlı ekibimiz, son olarak Rusya’yı da yıktı, yarı finale kaldı

    Son Avrupa Şampiyonu, 'nda da rakip tanımıyor. Meksika'da devam eden dev organizasyonda namağlup yoluna devam eden Ampute 'nın son kurbanı Rusya oldu. Turkcell'in ana sponsorluğundaki ay-yıldızlı ekibimiz, çeyrek final karşılaşmasında rakibini farklı geçti. Baştan sona üstün olan Türkiye, güçlü rakibini 5-1 mağlup etti.

    RAKİP MEKSİKA

    Milli takım'ı galibiyete taşıyan goller Barış Telli, Serkan Dereli, Şeyhmus, Muhammet Yeğen ve Rahmi Özcan'dan geldi. 'nda şampiyonluğu hedefleyen Türkiye, sırasıyla grupta Kenya'yı 4-1, Liberya'yı 3-0 hükmen, ABD'yi 5-1, ikinci turda da İrlanda'yı 4-0'la geçti. Milli Takım, bu sabah saat 05.00'te ev sahibi Meksika ile karşılacağız.


    'KUPAYLA DÖNECEĞİZ'

    Ampute ?'nın kaptanı Osman Çakmak, Rusya maçının ardından bir hayli mutluydu. Avrupa şampiyonluğundan sonra 'nı da kazanmak istediklerini belirten Çakmak, "Tüm takım sorumluluğumuzun farkındayız. Üst üste ikinci kez uluslararası arenada zirveye çıkmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

    5-1

    Rusya'yı farklı geçen milliler, 22 takımın mücadele ettiği kupada şampiyonluğu hedefliyor.ka ile finale kalmak için kozlarını paylaşacak.

    1. 4.11.2018
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