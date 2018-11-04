Şampiyonluk

Son Avrupa Şampiyonu, Dünya Kupası'nda da rakip tanımıyor. Meksika'da devam eden dev organizasyonda namağlup yoluna devam eden Ampute Milli Takımı'nın son kurbanı Rusya oldu. Turkcell'in ana sponsorluğundaki ay-yıldızlı ekibimiz, çeyrek final karşılaşmasında rakibini farklı geçti. Baştan sona üstün olan Türkiye, güçlü rakibini 5-1 mağlup etti.



RAKİP MEKSİKA



Milli takım'ı galibiyete taşıyan goller Barış Telli, Serkan Dereli, Şeyhmus, Muhammet Yeğen ve Rahmi Özcan'dan geldi. Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Türkiye, sırasıyla grupta Kenya'yı 4-1, Liberya'yı 3-0 hükmen, ABD'yi 5-1, ikinci turda da İrlanda'yı 4-0'la geçti. Milli Takım, bu sabah saat 05.00'te ev sahibi Meksika ile karşılacağız.



'KUPAYLA DÖNECEĞİZ'



Ampute ?Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak, Rusya maçının ardından bir hayli mutluydu. Avrupa şampiyonluğundan sonra Dünya Kupası'nı da kazanmak istediklerini belirten Çakmak, "Tüm takım sorumluluğumuzun farkındayız. Üst üste ikinci kez uluslararası arenada zirveye çıkmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.



5-1



Rusya'yı farklı geçen milliler, 22 takımın mücadele ettiği kupada şampiyonluğu hedefliyor.ka ile finale kalmak için kozlarını paylaşacak.