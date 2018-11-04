Rooney milli formayı son kez giyecek – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Rooney milli formayı son kez giyecek

    Rooney milli formayı son kez giyecek

    İngiliz futbolcu Rooney, 'daki hazırlık maçında, 2017'nin ağustos ayında bıraktığı 'nın formasıyla son kez sahaya çıkacak

    Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United'ın İngiliz forvet oyuncusu , 'da milli takım formasını son kez giyecek.

    İngiliz yayın kurumu BBC'nin haberine göre, 33 yaşındaki Rooney, son olarak 11 Kasım 2016'da giydiği, 2017'nin ağustos ayında ise bıraktığı formasıyla jübilesi için bir kez daha sahaya çıkacak.

    Kaydettiği 53 golle 119 kez sahaya çıktığı milli takımın en skoreri unvanını elinde tutan Rooney, 'nin ABD'yi ağırlayacağı hazırlık maçında oynayacak. 'daki karşılaşma, Wembley Stadı'nda yapılacak.

    1. 4.11.2018 17:03
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