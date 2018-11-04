Nijeryalı genç futbolcu sahada kalbine yenildi
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    genç futbolcu sahada kalbine yenildi

    Nijeryalı genç futbolcu sahada kalbine yenildi

    Denizli'de oynanan Yeşilköyspor - Sarayköyspor maçının 35'inci dakikasında sahada kalp krizi geçiren forvet oyuncusu (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Yeşilköyspor ile Sarayköyspor, Süper Amatör Lig maçında Servergazi Stadı'nda karşılaştı. Deplasmana giden Sarayköyspor'un geçen yıl Burdur'un Bucak ilçesinden transfer ettiği forvet oyuncusu , maçın 35'inci dakikasında aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mawoyeka, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Mawoyeka, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Maç ise hakem tarafından tatil edildi. Futbolcunun ani ölümü, iki takımda da şok etkisi yarattı. Sarayköysporlu futbolcular ve yöneticiler hastaneye akın etti.

    1. 4.11.2018 19:12
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