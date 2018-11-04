Ampute milliler finalde – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Ampute milliler finalde

    Ampute milliler finalde

    'nın yarı final mücadelesinde ev sahibi 'yı 4-0 mağlup eden , adını finale yazdırdı.

    'nın yarı final mücadelesinde ev sahibi 'yı 4-0 mağlup eden , adını finale yazdırdı.

    Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meksika'nın de los Lagos kentinde devam eden organizasyonda Türkiye, yarı final mücadelesinde ev sahibi ülke milli takımıyla karşı karşıya geldi.

    Rakibini Rahmi Özcan, Savaş Kaya, Barış Telli ve Serkan Dereli'nin golleriyle 4-0 yenen ay-yıldızlılar, namağlup şekilde finale yükselmeyi başardı.

    Türkiye, diğer yarı final maçında 'yı 2-1 yenen Angola ile finalde karşılaşacak. Final mücadelesi, yarın TSİ 05.00'te başlayacak.

    1. 4.11.2018 09:33
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