Ampute milliler finalde
Ampute Futbol Dünya Kupası'nın yarı final mücadelesinde ev sahibi Meksika'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, adını finale yazdırdı.
Ampute Futbol Dünya Kupası'nın yarı final mücadelesinde ev sahibi Meksika'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, adını finale yazdırdı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde devam eden organizasyonda Türkiye, yarı final mücadelesinde ev sahibi ülke milli takımıyla karşı karşıya geldi.
Rakibini Rahmi Özcan, Savaş Kaya, Barış Telli ve Serkan Dereli'nin golleriyle 4-0 yenen ay-yıldızlılar, namağlup şekilde finale yükselmeyi başardı.
Türkiye, diğer yarı final maçında Brezilya'yı 2-1 yenen Angola ile finalde karşılaşacak. Final mücadelesi, yarın TSİ 05.00'te başlayacak.
- 4.11.2018 09:33
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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