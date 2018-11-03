Schalke 3 puanı 3 golle aldı – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    3 puanı 3 golle aldı

    Schalke 3 puanı 3 golle aldı

    1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 04, konuk ettiği 'yı 3-1 mağlup etti.

    Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında salı günü sahasında ile karşılaşacak 04, Bundesliga'nın 10. haftasında Veltins Arena'da 'yı konuk etti.

    İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmada Schalke 04'ün golleri, 57. dakikada penaltıdan Nabil Bentaleb, 71. dakikada Breel Embolo ve 85. dakikada Mark Uth'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 70. dakikada Hendrick Weydandt kaydetti.

    Mavi-beyazlı ekipte maça ilk 11'de başlayan Türk asıllı futbolcu Suat Serdar 60. dakikada yerini Guido Burgstaller'a bıraktı.

    Bundesliga'da bu sezon üçüncü galibiyeti alan Schalke, puanı 10'a çıkartarak maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. Hannover ise 6 puanla 16. sırada yer alıyor.

    1. 3.11.2018 20:15
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