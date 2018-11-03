Schalke 3 puanı 3 golle aldı
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, konuk ettiği Hannover 96'yı 3-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında salı günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Schalke 04, Bundesliga'nın 10. haftasında Veltins Arena'da Hannover 96'yı konuk etti.
İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmada Schalke 04'ün golleri, 57. dakikada penaltıdan Nabil Bentaleb, 71. dakikada Breel Embolo ve 85. dakikada Mark Uth'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 70. dakikada Hendrick Weydandt kaydetti.
Mavi-beyazlı ekipte maça ilk 11'de başlayan Türk asıllı futbolcu Suat Serdar 60. dakikada yerini Guido Burgstaller'a bıraktı.
Bundesliga'da bu sezon üçüncü galibiyeti alan Schalke, puanı 10'a çıkartarak maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. Hannover ise 6 puanla 16. sırada yer alıyor.
- 3.11.2018 20:15
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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