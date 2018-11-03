Kupa dopingi – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Kupa dopingi

    Kupa dopingi

    A Spor’daki maçta Çengelköy’ü 4 golle geçen Göz-Göz, Akhisar yenilgisi sonrası kendini affettirdi. Ç.Rizespor’u da bu moralle devirmenin peşinde

    Ziraat 4. tur mücadelesinde A Spor'dan yayınlanan karşılaşmada BAL ekibi Çengelköy Futbol'u 4-0'la geçip tur atlayan , ligde oynayacağı Rizespor maçı öncesi moral kazandı. Geçen hafta Ege derbisinde Akhisar'dan puansız dönen Göz- Göz, kupada 5. Tur'a çıkarak biraz olsun sarı-kırmızılı camiaya kendini affettirdi. Rize'yi ağırlayacak sarı-kırmızılılar, kupa moraliyle Atmaca'yı da eli boş göndermek istiyor

    AVRUPA AŞKINA TÜRKİYE KUPASI
    Türkiye Kupası'nda tur atladıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Teknik Direktör Bayram Bektaş, kupaları hedefi için kupanın en kısa yol olduğunun altını çizdi. Genç çalıştırıcı, "Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek, hatta kupayı almak isteriz" diye iddialı konuştu. Bayram Bektaş, ligde de 'de taraftarlarının gücüyle yakaladıkları sinerjiyi Rizespor karşısında da sürdürüp, Akhisarspor yenilgisini telafi edeceklerini iddia etti.

    RİZESPOR FLORYA'DA ÇALIŞTI
    KUPADA Sarıyer'i deplasmanda eleyerek tur atlayan Rize, Göztepe ile deplasmandaki maçın hazırlıklarına 'da devam etti. Atmaca, G.Saray'ın 'nde yönetiminde çalıştı. İdmanı de izledi ve Buruk'la sohbet edip başarı dileğinde bulundu.
    1. 3.11.2018
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