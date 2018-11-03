Kupa dopingi
A Spor’daki maçta Çengelköy’ü 4 golle geçen Göz-Göz, Akhisar yenilgisi sonrası kendini affettirdi. Ç.Rizespor’u da bu moralle devirmenin peşinde
AVRUPA AŞKINA TÜRKİYE KUPASI
Türkiye Kupası'nda tur atladıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Teknik Direktör Bayram Bektaş, Avrupa kupaları hedefi için kupanın en kısa yol olduğunun altını çizdi. Genç çalıştırıcı, "Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek, hatta kupayı almak isteriz" diye iddialı konuştu. Bayram Bektaş, ligde de İzmir'de taraftarlarının gücüyle yakaladıkları sinerjiyi Rizespor karşısında da sürdürüp, Akhisarspor yenilgisini telafi edeceklerini iddia etti.
RİZESPOR FLORYA'DA ÇALIŞTI
KUPADA Sarıyer'i deplasmanda eleyerek tur atlayan Rize, Göztepe ile deplasmandaki maçın hazırlıklarına İstanbul'da devam etti. Atmaca, G.Saray'ın Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde çalıştı. İdmanı Fatih Terim de izledi ve Buruk'la sohbet edip başarı dileğinde bulundu.
- 3.11.2018
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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