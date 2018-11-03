Bolt ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Bolt ile yollar ayrıldı

    Bolt ile yollar ayrıldı
    Jamaikalı atlet , Avustralya'nın Central Coast Mariners takımından ayrıldı. İlk hazırlık maçında iki gol atan Bolt ile parasal yönden anlaşılamadığı için bu kararının alındığı bildirildi.
    1. 3.11.2018
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