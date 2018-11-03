Barış Şimşek 24 saat geçmeden tekrar VAR odasında
Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında bugün oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Barış şimşek oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'nın bugün saat 13.30'da sahasında Antalyaspor ile oynayacağı müsabakanın VAR hakemi Barış Şimşek oldu. Ali Şansalan da Şimşek'in yanında AVAR görevinde bulunacak.
Söz konusu mücadelenin VAR'ı Barış Şimşek, dün akşam Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de AVAR olarak hizmet vermişti. 42 yaşındaki hakem, böylelikle 24 saat geçmeden tekrar Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR odasına girecek.
Barış Şimşek, Kasımpaşa-Antalyaspor karşılaşmasıyla 16. kez VAR hakemi olarak görev alacak. Şimşek, 3 defa da Video Yardımcı Hakem Asistanı olmuştu.
- 3.11.2018 12:46
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
Barış Şimşek 24 saat geçmeden tekrar VAR odasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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