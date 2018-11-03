Barış Şimşek 24 saat geçmeden tekrar VAR odasında – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    24 saat geçmeden tekrar VAR odasında

    <a href="/index/baris-simsek?id=10f44254-c114-4650-b3d8-2dbfa6f04831" class="" rel="tag">Barış Şimşek</a> 24 saat geçmeden tekrar VAR odasında

    ile arasında bugün oynanacak karşılaşmanın 'i (VAR) oldu.

    ile arasında bugün oynanacak karşılaşmanın 'i (VAR) oldu. Şimşek, dün akşamki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de Asistanı () olarak görev almıştı.

    'in 11. haftasında 'nın bugün saat 13.30'da sahasında ile oynayacağı müsabakanın VAR hakemi oldu. Ali Şansalan da Şimşek'in yanında görevinde bulunacak.

    Söz konusu mücadelenin VAR'ı Barış Şimşek, dün akşam Stadyumu'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de AVAR olarak hizmet vermişti. 42 yaşındaki hakem, böylelikle 24 saat geçmeden tekrar Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR odasına girecek.

    Barış Şimşek, Kasımpaşa-Antalyaspor karşılaşmasıyla 16. kez VAR hakemi olarak görev alacak. Şimşek, 3 defa da Video Yardımcı Hakem Asistanı olmuştu.
    1. 3.11.2018 12:46
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