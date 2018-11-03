Ampute milliler yarı finalde
Ampute Futbol Dünya Kupası çeyrek final maçında Rusya'yı 5-1 yenen Türkiye, yarı finale yükseldi.
Ampute Futbol Dünya Kupası çeyrek final maçında Rusya'yı 5-1 yenen Türkiye, yarı finale yükseldi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde devam eden organizasyonda Türkiye, çeyrek final maçında Rusya ile karşılaştı.
Karşılaşmayı, Barış Telli, Muhammet Yeğen, Rahmi Özcan, Serkan Dereli ve Şeyhmus Erdinç'in golleriyle 5-1 kazanan ay-yıldızlılar, yarı finalde Meksika'nın rakibi oldu.
Türkiye ile Meksika arasındaki yarı final maçı yarın TSİ 05.00'te başlayacak.
Kupadaki diğer yarı final maçında ise Brezilya ile Angola mücadele edecek.
- 3.11.2018 10:20
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