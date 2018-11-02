Verratti'ye "alkol" cezası – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Verratti'ye "alkol" cezası

    Verratti'ye "alkol" cezası

    1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Saint-Germain'de () forma giyen Marco Verratti, içkili araç kullandığı gerekçesiyle kulübünden para cezası aldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 'te hafta içi aracında alkol muayenesine tabi tutulan ve kanında yasal sınırın üzerinde alkol tespit edilen 25 yaşındaki Verratti'ye para cezası verildiği belirtildi.

    Açıklamada, kulübün tüm futbolcularıyla yaptığı sözleşme gereği, İtalyan oyuncuya ödenmesi gereken aylık etik bonusundan kesintiye gidileceği ifade edildi.

    basınında yer alan haberlerde, alkol muayenesini geçememesinin ardından ehliyetine el konan Verratti'nin, geceyi karakolda geçirdiği ve ertesi gün teknik heyet ile takım arkadaşlarından özür dilediği kaydedildi.

    İtalya 'nda da forma giyen Verratti, 2012'de transfer olduğu formasıyla 249 karşılaşmada 8 gol ve 44 asistlik performans sergiledi.

    1. 2.11.2018 20:14
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