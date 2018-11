Fenomen aşıklar

Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil'le nişanlısı Amine Gülşe'nin aşkı, dünya çapında fenomen haline geldi. İngiltere Premier Ligi'ndeki başarılı performansıyla İngilizler'in gönlünde taht kuran Özil, Gülşe ilişkisiyle de yakından takip edilir oldu. Dünyanın dört bir yanında geniş hayran kitlesine sahip olan yıldız futbolcu ile 2014 Miss Turkey Güzeli sevgilisi, şimdi de karikatüristlere ilham verdi. İtalyan sanatçı Stefano Monda, ikiliyi dünyaca ünlü çizgi filmindeki 'The Simpsons' karakterleri gibi resmetti. Özil de aşkıyla yer aldığı karikatürü dün Instagram'da paylaştı.



KIZLARININ ADI 'MİRA'

İkilinin karikatürü, yüzleri gülümsetti. Bu arada ünlü çiftin karikatüründe yanındaki kız çocuğu gözden kaçmadı. Özil, aşkı Amine Gülşe'yi de etiketlediği paylaşımına 'Mira' adını da ekledi. Ünlü futbolcunun bu hamlesi de "İkilinin evlendikten sonra kızları olursa adı belli" dedirtti.



YILDIZLI KARİKATÜR

İtalyan sanatçı, daha önce de Messi ve eşi ile Ronaldo ve sevgilisini The Simpsons karakterleri gibi çizmişti.