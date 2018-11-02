Fenomen aşıklar – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Fenomen aşıklar

    Fenomen aşıklar

    ile Amine Gülşe, Ronaldo ve Messi’yi de aşklarıyla resmeden İtalyan karikatüriste ilham verdi. , gözde çifti ‘’ karakterleri gibi resmetti

    'in Türk yıldızı 'le nişanlısı Amine Gülşe'nin aşkı, dünya çapında fenomen haline geldi. 'ndeki başarılı performansıyla İngilizler'in gönlünde taht kuran Özil, Gülşe ilişkisiyle de yakından takip edilir oldu. Dünyanın dört bir yanında geniş hayran kitlesine sahip olan yıldız futbolcu ile 2014 Miss Turkey Güzeli sevgilisi, şimdi de karikatüristlere ilham verdi. , ikiliyi dünyaca ünlü çizgi filmindeki '' karakterleri gibi resmetti. Özil de aşkıyla yer aldığı karikatürü dün 'da paylaştı.

    KIZLARININ ADI 'MİRA'
    İkilinin karikatürü, yüzleri gülümsetti. Bu arada ünlü çiftin karikatüründe yanındaki kız çocuğu gözden kaçmadı. Özil, aşkı Amine Gülşe'yi de etiketlediği paylaşımına '' adını da ekledi. Ünlü futbolcunun bu hamlesi de "İkilinin evlendikten sonra kızları olursa adı belli" dedirtti.

    YILDIZLI KARİKATÜR
    İtalyan sanatçı, daha önce de Messi ve eşi ile Ronaldo ve sevgilisini The Simpsons karakterleri gibi çizmişti.

    1. 2.11.2018 10:58
    2. Güncelleme: 2.11.2018 11:14
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