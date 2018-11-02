Bendtner'e hapis cezası – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Bendtner'e hapis cezası

    Bendtner'e hapis cezası

    Danimarkalı milli futbolcu , taksi sürücüsüne fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 50 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    Kopenhag Mahkemesi'nin, taksi sürücüsüne fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 30 yaşındaki futbolcuya 50 gün hapis cezası verdiği belirtildi.

    Kariyerine Norveç'in Rosenborg takımında devam eden , karara itiraz edeceğini duyurdu.

    Daha önce , ve Wolfsburg gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Bendtner, Danimarka ile 81 maçta 30 gole imza atmıştı.

    1. 2.11.2018 19:52
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