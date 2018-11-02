Bendtner'e hapis cezası
Danimarkalı milli futbolcu Nicklas Bendtner, taksi sürücüsüne fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 50 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kopenhag Mahkemesi'nin, taksi sürücüsüne fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 30 yaşındaki futbolcuya 50 gün hapis cezası verdiği belirtildi.
Kariyerine Norveç'in Rosenborg takımında devam eden Nicklas Bendtner, karara itiraz edeceğini duyurdu.
Daha önce Arsenal, Juventus ve Wolfsburg gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Bendtner, Danimarka Milli Takımı ile 81 maçta 30 gole imza atmıştı.
- 2.11.2018 19:52
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fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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