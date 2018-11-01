Yalova’da TFF C antrenörlük kursu sona erdi
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    ’da C antrenörlük kursu sona erdi

    Yalova’da TFF C antrenörlük kursu sona erdi

    Türkiye Federasyonu () ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ’nin düzenlediği TFF Grassroots C Kursu sona erdi.

    Türkiye Federasyonu () ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) 'nin düzenlediği TFF Grassroots C Kursu sona erdi.


    Biri kız 29'u erkek olmak üzere 30 futbol antrenör adayı 11 gün boyunca TFF Eğitim Görevlisi ve nezaretinde eğitim gördü. Kursu başarıyla tamamladıklarını söyleyen TÜFAD Şubesi Başkanı Mütahir Özliman, "11 gün boyuna Yalova'da açmış olduğumuz TFF C Antrenörlük Kursumuzu başarıyla tamamladık.

    İlimizde görevlendirilen Ömer Kaner ve Serhat Sütlü'ye teşekkür ediyorum. Yalova Atatürk Stadyumunda ve Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde eğitimlerimizi gerçekleştirdik. 30 futbol antrenörü adayından eğitim ve sınavlarında başarılı olanlar C antrenörlük diplomalarını alacaklar. Bu da önümüzdeki haftalarda açıklanacak" dedi.

    1. 1.11.2018 16:05
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