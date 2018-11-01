Elazığspor İzmir’e gitti
TY Elazığspor, Altınordu karşılaşması için 18 futbolcuyla İzmir’e gitti.
Spor Toto 1. Lig'in 11. Haftası'nda Altınordu ile deplasmanda karşılaşacak olan TY Elazığspor, bu karşılaşma için İzmir'e gitti. Havayoluyla İzmir'e giden Bordo-Beyazlı kafilede Lamine Diarra, Eren Çinkılınç ve Kadir Taşoğlu kart cezaları nedeniyle yer almadı.
Teknik Direktör Orhan Kaynak, Altınordu maçı kadrosuna Soner Şahin, Ahmet Doğan, Ali Karataş, Adem Alkaşi, Ahmet Aras, Ali Fırat Okur, Andreas Tatos, Emre Öztürk, Enes Batın Kaplan, Erhan Çinar, Serkan Kurtuluş, Idrissa Diarra, Kadir Bekmezci, Mehmet Yiğit, Moussa Bagayoko, Onur Alsu, Orhan Şam ve Elmar Bjarnason'u dahil etti.
- 1.11.2018 16:39
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
Elazığspor İzmir’e gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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