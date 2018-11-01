Elazığspor İzmir’e gitti
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    ’e gitti

    <a href="/index/elazigspor?id=15d68c0d-7326-4a2f-8b39-c00143ddd65f" class="" rel="tag">Elazığspor</a> <a href="/index/izmir?id=3b21b2ed-625f-4158-b6b2-28ff603d6078" class="" rel="tag">İzmir</a>’e gitti

    TY , Altınordu karşılaşması için 18 futbolcuyla ’e gitti.

    1. Lig'in 11. Haftası'nda Altınordu ile deplasmanda karşılaşacak olan TY , bu karşılaşma için 'e gitti. Havayoluyla 'e giden Bordo-Beyazlı kafilede Lamine Diarra, Eren Çinkılınç ve Kadir Taşoğlu kart cezaları nedeniyle yer almadı.

    Teknik Direktör Orhan Kaynak, Altınordu maçı kadrosuna Soner Şahin, , Ali Karataş, Adem Alkaşi, , Ali Fırat Okur, Andreas Tatos, Emre Öztürk, Enes Batın Kaplan, Erhan Çinar, , Idrissa Diarra, , Mehmet Yiğit, Moussa Bagayoko, Onur Alsu, ve Elmar Bjarnason'u dahil etti.

    1. 1.11.2018 16:39
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