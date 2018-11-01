Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, devre arasına kadar alabilecekleri kadar puanı alıp devre arasında takıma katkı sağlaması için 3-4 transfer yapmak istediklerini söyledi.

Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Kasımpaşa maçında sakatlanan Gilles Sunu'nun sağlık durumunun kendileri için önemli olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Bu futbolcunun cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Akhisarspor maçında oynamasının zor olduğunu dile getiren Özdilek, "Ufak tefek ağrıları devam ediyor. Akhisar'da onsuz oynayacağız gibi görünüyor. Ayrıca sakatlığı bulunan Erhan Çelenk, gelecek hafta takımla çalışmalara başlayacak." diye konuştu.

Özdilek, son üç haftada hem oyun hem de puan anlamında üstüne koyan bir Erzurumspor'un sahada olduğunu aktararak, Kasımpaşa maçındaki hakem kararlarının da maçın önüne geçtiğini söyledi.

Bazı oyuncuların performanslarının yüzde 20-30 oranında arttığını gözlemlediğini ifade eden Özdilek, "Zaten o bizi yukarıda tutuyor ama kadromuz yeterli mi, yeterli değil bunu biliyorum. Devre arasına kadar alabileceğimiz kadar puan almalıyız. Devre arasında takıma katkı sağlaması adına 3-4 nokta transfer yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

- "Futbol kalitesi yüksek bir maç olacak"

Akhisarspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini anlatan Özdilek, şu ifadeleri kullandı:

"İki takım açısından da önemli, 6 puanlık bir müsabaka. İçeride veya dışarıda oynamamız bizim oyun zihniyetimizi değiştirmeyecek. Kazanmak için çıkacağız. Kazanmak için sahada neler yapmamız gerektiğini çok net biliyoruz. Bütün yoğunluğumuz Akhisar maçı olacak. Geçen hafta kazanmaları onlara moral oldu ama biz özellikle son 3 haftadır kaybetmeyen ve çok zor gol yiyen takımız. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Kolay maç yok, her maç çok zor. Futbol kalitesi yüksek bir müsabaka olacağını düşünüyorum."

Mehmet Özdilek, hem Avrupa hem de Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor'un zor süreçten geçtiğini de belirterek, "Biz nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Bunu alışkanlık haline getirdik ve güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Rakibi analiz ediyoruz ama sahada belirleyici nokta bizim yapacaklarımız oluyor ki cumartesi bizim yapacağımız, Akhisarspor'un yapacaklarından çok daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.