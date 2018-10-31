Schalke 04, Almanya Kupası'nda 3. tura yükseldi – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    04, 'nda 3. tura yükseldi

    Schalke 04, Almanya Kupası'nda 3. tura yükseldi

    2. turunda 04, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 berabere sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonunda Köln'ü 6-5 mağlup ederek üst tura çıktı.

    Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında 6 Kasım Salı günü sahasında ile karşılaşacak 04, 'nda ikinci lig ekiplerinden Köln'e Rhein-Energie Stadı'nda konuk oldu.

    Köln, ilk yarıyı Jhon Cordoba'nın 43. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda Schalke 04, 87. dakikada Kölnlü futbolcu Rafael Czichos'un ceza sahasında topu elle müdahalesi sonucunda penaltı kazandı. Penaltı atışını gole çeviren Nabil Bentaleb, skoru 1-1'e getirdi ve normal süre bu skorla sona erdi. Maçın uzatma bölümlerinde gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.

    Schalke 04, penaltılarda Köln'e 6-5 üstünlük sağlayarak Almanya Kupası'nda 3. tura yükseldi.

    Köln'de, Almanya 20 Yaş Altı 'nda da forma giyen Türk asıllı futbolcu Salih Özcan ilk 11'de başladığı maçta 120 dakika sahada kaldı.

    1. 31.10.2018 23:51
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