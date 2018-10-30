UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev
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    30 Ekim 2018, Salı
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    'dan 'e görev

    UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev

    kokartlı hakem , Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında yarın 'nın Brondby ile Norveç'in LSK Kvinner takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek

    yapılan açıklamada, 'da bulunan Brondby Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ile Betül Nur Yılmaz'ın yapacağı ifade edildi.

    Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Neslihan Muratdağı olacağı aktarıldı.

    1. 30.10.2018 14:59
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