UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev
FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında yarın Danimarka'nın Brondby ile Norveç'in LSK Kvinner takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Danimarka'da bulunan Brondby Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ile Betül Nur Yılmaz'ın yapacağı ifade edildi.
Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Neslihan Muratdağı olacağı aktarıldı.
- 30.10.2018 14:59
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
eda tpektemek dedik yeni kadroya girdi elinde kalmış forvette oynatacaksınız oynayınca çok iyi işler yapıyor pektemek formayı verin artık
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
mustantik Görünen oki FENERİN en büyük sorunu kalitesiz futbolcular birde bunlar yabancı olunca FENER RUHU kayboluyor, temel sorun Cmollinin ter.
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
recep iyi madem.cikip siz oynarsiniz.keske böyle sig yorum yapanlari da gönderebilseydik.
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