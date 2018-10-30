Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Danimarka'da bulunan Brondby Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ile Betül Nur Yılmaz'ın yapacağı ifade edildi.

Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Neslihan Muratdağı olacağı aktarıldı.