Bu yıl kent genelinden 36 kurumun katılımıyla 12'incisi gerçekleştirilen turnuvanın açılış maçı, Korukent Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi'nde Toros Devlet Hastanesi ile Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü arasında yapıldı.

Turnuvanını açılış maçına, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Belediye Meclis üyeleri, kurum temsilcileri ve sporseverler katıldı. Başlama vuruşu öncesi konuşan Başkan Tuna, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlattıkları ve 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümünde final müsabakasını oynatacakları turnuva ile amaçlarının, kurumlar arasındaki diyaloğu, kaynaşmayı ve dostluğu daha da arttırmak olduğunu söyledi. Turnuvanın her yıl olduğu gibi bu yıl da fair play çerçevesinde geçmesi temennisinde bulunarak, tüm takımlara başarılar dileyen Tuna, "Toroslar Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar toplumumuzda var olan insanlarımızın hangi branşta spor yapmak istiyorlarsa o anlamda alt yapılarını oluşturduk. Dün attığımız o adımlar ve doğru stratejiler bugün tesisleşme noktasında Toroslar Bölgesi'ni sadece Mersin özelinde öne çıkan değil, Çukurova çanağında en önde olan belediyeler statüsüne de kavuşturmuştur. Biz yapmış olduğumuz bu tesislerimizin içini doldurmak anlamında hem gençlerimizin spor yapmalarını sağladık hem de düzenlediğimiz turnuvalarla insanlarımızı bir araya getirmenin yollarını başardık. İnsanları bir araya getirmenin iki yolu vardır. Biri sportif faaliyetler, diğeri de sosyal etkinliklerdir. Biz de insanlarımızı bir araya getirmek amacıyla özel gün ve haftalarda çeşitli spor, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenledik. Kurumların diyaloglu olması, insanlarımızın daha verimli hizmet alması demektir Bu turnuvayla da amacımız, kurumlarımızda çalışan insanlarımızın birbiriyle tanışık olması, kaynaşması ve muhabbetlerinin artması ve kurumlar arasındaki diyalogların sağlıklı yürümesine vesile olmaktır" dedi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıldönümünü de kutlayan Tuna, "Bizden sonra gelecek nesillere Cumhuriyetimizin özelliklerini ve değerlerini inşallah öğreteceğiz ki sonuçta Cumhuriyet'in ışığında, al bayrağın gölgesinde, Ulu Önder'in işaret ettiği muasır medeniyet seviyesinin üzerinde bir ülke olma hedefinde bu gençlik hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. İki önemli ve anlamlı günde başlayıp ve sonlanacak olan bu müsabakalar zincirinde açılış maçımızı iki takımımız arasında yapıyoruz. Spor; kardeşliktir, barıştır ve evrensel dildir. 36 kurum takımımızın katıldığı ve 106 maçın oynanacağı turnuvamızın başarılı ve sakatsız geçmesi en büyük temennimizdir. Bütün kurum takımlarımıza ve müsabakalarınızı yönetecek olan hakemlerimize başarılar diliyorum. Hedefte birinci olmak vardır ama en önemlisi fair play ölçüsünde müsabakaların yapılmasıdır.Bu vesileyle; bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla vatan yapan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından turnuvanın başlama vuruşu yapıldı. İlk maçta Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, Toros Devlet Hastanesi'ni 2-0 mağlup etti. Çağdaşkent Mahallesi 3 Ocak Spor Kompleksi, Güneykent Mahallesi Anafartalar Spor Kompleksi, Korukent Mahallesi Bilge Kaan Parkı ve Spor Tesisi ile Korukent Mahallesi Gençlik Merkezi'nde, 6 grupta oynanacak maçlarda TFF kuralları geçerli olacak ve her takım 25 futbolcu ile katılabilecek. Sporseverler, turnuvanın fikstürüne Toroslar Belediyesi'nin toroslar-bld.gov.tr web adresinden ulaşabilirler.