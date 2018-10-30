Eğirdir Veteranlar Manavgat Elit CUP şampiyonu oldu
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    30 Ekim 2018, Salı
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    şampiyonu oldu

    Eğirdir Veteranlar Manavgat Elit CUP şampiyonu oldu

    takımı turnuvasında şampiyonluğu kazandı

    takımı 'nın Manavgat İlçesi'nde düzenlenen Veteranlar turnuvasına katıldı. 12 takımın katıldığı turnuva, Side Star Resort Otel'de gerçekleştirildi.

    Eğirdir Veteranlar çıktığı 7 maçın 6'sını kazanıp 1 maç da berabere kalarak turnuvanın şampiyonu oldu. Eğirdir Veteranlar 25 kişilik kadrosuyla katıldığı Manavgat Elit CUP turnuvası şampiyonluk kupasını kazanarak Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl'e getirdiler.

    Eğirdir Vetaranlar takımı kendilerine destek olan Başkan Şengöl'e teşekkür ettiler.

    1. 30.10.2018 17:36
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