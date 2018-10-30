Eğirdir Veteranlar Manavgat Elit CUP şampiyonu oldu
Eğirdir Veteranlar takımı Manavgat Elit CUP turnuvasında şampiyonluğu kazandı
Eğirdir Veteranlar takımı Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde düzenlenen Veteranlar Manavgat Elit CUP turnuvasına katıldı. 12 takımın katıldığı turnuva, Side Star Resort Otel'de gerçekleştirildi.
Eğirdir Veteranlar çıktığı 7 maçın 6'sını kazanıp 1 maç da berabere kalarak turnuvanın şampiyonu oldu. Eğirdir Veteranlar 25 kişilik kadrosuyla katıldığı Manavgat Elit CUP turnuvası şampiyonluk kupasını kazanarak Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl'e getirdiler.
Eğirdir Vetaranlar takımı kendilerine destek olan Başkan Şengöl'e teşekkür ettiler.
- 30.10.2018 17:36
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test setsetset
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