Efeler Masterlar '95. Yıl Kupası'nda efelendi
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    30 Ekim 2018, Salı
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    '95. Yıl Kupası'nda efelendi

    Efeler Masterlar '95. Yıl Kupası'nda efelendi

    Efeler Belediyesi tarafından '95. Yıl Masterlar Futbol Turnuvası' düzenlendi

    Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıldönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuva Aydın Adnan Menderes Stadyumu yan sahalarında gerçekleştirildi. Turnuvaya Efeler, , ve Marmarisspor Masterlar Spor Kulüpleri olmak üzere toplamda 4 takım katıldı. Çekişmeli geçen müsabakalarda şampiyonluk maçı Efeler ve Marmarisspor Masterlar Spor Kulübü arasında oynandı. Şampiyonluk için son dakikaya kadar mücadele eden iki takımdan galip gelen taraf oldu. 3 - 2 rakibini mağlup eden Efeler Masterlar Spor Kulübü şampiyonluk kupasını büyük bir sevinçle kaldırdı.

    Efeler Masterlar Spor Kulübü Başkanı Ahmet Köse, turnuvaya katılan tüm sporcuları katılımlarından dolayı tebrik ederken, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a da kendilerine sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür etti.
    Turnuvada 2. takım Marmarisspor Masterlar, 3. takım Muğla Masterlar ve 4. takım ise Selçuk Efes Masterlar Spor Kulübü oldu.

    1. 30.10.2018 14:19
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