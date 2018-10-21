Chelsea"nin sahasında M. United'la 2-2 berabere kaldığı maçta, 90+6'da gelen beraberlik golü sonrasında Chelsea antrenörünün sevinci Jose Mourinho'yu çılgına çevirdi. Yaşanan gerilimin ardından güçlükle sakinleştirilen Portekizli çalıştırıcı, "Maçtan sonra özür diledi. Onun yaşlarında ben de hatalar yaptım" dedi.