Chelsea attı Mou çıldırdı – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    attı Mou çıldırdı

    Chelsea attı Mou çıldırdı

    "nin sahasında M. United'la 2-2 berabere kaldığı maçta, 90+6'da gelen beraberlik golü sonrasında Chelsea antrenörünün sevinci 'yu çılgına çevirdi.

    "nin sahasında M. United'la 2-2 berabere kaldığı maçta, 90+6'da gelen beraberlik golü sonrasında Chelsea antrenörünün sevinci 'yu çılgına çevirdi. Yaşanan gerilimin ardından güçlükle sakinleştirilen Portekizli çalıştırıcı, "Maçtan sonra özür diledi. Onun yaşlarında ben de hatalar yaptım" dedi.

    1. 21.10.2018
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