Başkan Erdoğan Diyarbakır Gençlik Festivali'nde konuştu – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Başkan Erdoğan 'nde konuştu

    Başkan Erdoğan <a href="/index/diyarbakir-genclik-festivali?id=df36fd8d-fe7c-4d21-9239-30aa78abd0e6" class="" rel="tag">Diyarbakır Gençlik Festivali</a>'nde konuştu

    Başkan Erdoğan, Diyarbakır Stadı’nın açılışında Şöhretler Karması maçının santrasını yaptı. Başkan Erdoğan “Onlar çukurlar kazarak milletimizin geleceğini gömmek istediler. Biz ise bu stat gibi abideleri diktik” dedi.

    Diyarbakır'daki Gençlik Festivali kapsamında organize edilen Şöhretler Karması maçını Başkan da takip etti. Karşılaşmanın başlama vuruşunu yapan Başkan Erdoğan, buradaki konuşmasında birlik vmesajı verdi. Başkan Erdoğan "Türkiye bugün hem kendini savunmanın hem de geleceğini inşa etmenin çabası içindedir. Bundan birkaç yıl önce kimi şehirlerimizdeki bazı mahallelerde çukurlar kazarak ülkemizin ve milletimizi geleceğini oraya gömmek istediler. Biz ise bu abideleri diktik" dedi.

    FUTBOL SOHBETİ YAPTILAR
    Gençliğinde futbolcu olan ve spora her zaman büyük destek veren Başkan karşılaşmanın başlama vuruşunu yapmadan önce eski yıldızlarla sohbet de etti. Türk futboluna bir dönem damga vuran , , gibi isimlerle keyifli bir futbol sohbeti yaptı. FIFA hakemi 'ı da başarılarından dolayı kutladı. Karşılaşma başlamadan önce Başkan Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri ve eski yıldızlar "Geçmişten geleceğe biriz, beraberiz" pankartının arkasında poz verdi.

    ZAFER BEYAZ TAKIMIN
    Kapsamında Kırmızı Takım ile karşılaştı. Başlama vuruşunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Başkan Erdoğan başlama vuruşunun ardından maçı Protokol Tribünü'nden takip etti. Beyaz Takımın teknik direktörlüğünü yaptı. Kırmızı Takımı ise çalıştırdı. mücadeleyi 5-3 kazandı. Beyazların gollerini , , , Semih Şentürk ve Mustafa Varank kaydetti. Kırmızı takımın gollerini ise Süleyman Soylu, ve Faruk Atalay attı.

    ÖZALAN: BAŞKANLAR BENİ ARAMASINLAR
    Eski milli futbolcu olan Milletvekili Alpay Özalan, Şöhretler Karması maçının etkili isimlerindendi. Özalan "Gösterdiğim performans nedeniyle kulüp başkanları beni aramasın. Benim ile ömür boyu mukavelem var" dedi.

    FORMALAR DAĞITILDI
    Kırmızı ve Beyaz Takımlara, Diyarbakır Stadı'nda büyük ilgi vardı. Mücadelenin ardından takımlar tribünlerin sevgi gösterilerine aynı şekilde karşılık verdiler. Bakanlar, milletvekilleri, eski futbolcular karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlara formalarını verdiler.

    1. 21.10.2018
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