'Şöhretler Maçı' başladı (CANLI)
Diyarbakır'da 18-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen "Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali" kapsamında organize edilen "Şöhretler Karması" maçı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlama vuruşuyla başladı...
Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle 18-21 Ekim'de Diyarbakır'da düzenlenen festivalde bölge gençlerinin sanat, spor ve eğlenceyle buluşmaları sağlanıyor. Diyarbakır Stadı'nın açılışının da gerçekleştirilen festivalde, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eski futbol efsaneleri, siyasetçiler ve STK temsilcilerinin yer alacağı bir futbol karşılaşması düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şöhretler Maçı'nın yapılacağı Diyarbakır Stadı'na geldi. Başkan Erdoğan'ın santra vuruşu ile mücadele başladı. MAÇI CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ...
İşte 'Şöhretler Karması'nda yer alan isimler
- 20.10.2018 15:06
- Güncelleme: 20.10.2018 15:56
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Toplam 1
Yorum
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Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Maça geldik zannetim ama..."
Toplam 1
Yorum
Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
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