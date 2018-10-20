Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekomun desteğiyle merkez Kayapınar ilçesi Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen ve dün açılışı yapılan festivalde bugün 'Şöhretler maçı' yapıldı. Başlama vuruşunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı karşılaşmayı Kırmızı Takım'ı 5-3 yenen Beyaz Takım kazandı. Mücadeleyi Erdoğan tribünden takip etti.



'Şöhretler Karması'nda yer alan isimler





