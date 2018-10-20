İşte 'Şöhretler Maçı'nın kazananı
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    İşte 'Şöhretler Maçı'nın kazananı

    İşte 'Şöhretler Maçı'nın kazananı

    'da 18-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen "Ziraat Bankası Gençlik Festivali" kapsamında organize edilen ve Başkan 'ın başlama vuruşuyla başlayan 'Şöhretler Maçı'nı Kırmızı takımı 5-3 mağlup eden Beyaz takım kazandı.

    Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekomun desteğiyle merkez Kayapınar ilçesi Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen ve dün açılışı yapılan festivalde bugün 'Şöhretler maçı' yapıldı. Başlama vuruşunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı karşılaşmayı Kırmızı Takım'ı 5-3 yenen Beyaz Takım kazandı. Mücadeleyi Erdoğan tribünden takip etti.


    'Şöhretler Karması'nda yer alan isimler



    'Şöhretler Maçı'nın tamamı!

    1. 20.10.2018 15:06
    2. Güncelleme: 20.10.2018 16:54
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