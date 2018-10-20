İşte 'Şöhretler Maçı'nın kazananı
Diyarbakır'da 18-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen "Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali" kapsamında organize edilen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlama vuruşuyla başlayan 'Şöhretler Maçı'nı Kırmızı takımı 5-3 mağlup eden Beyaz takım kazandı.
Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekomun desteğiyle merkez Kayapınar ilçesi Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen ve dün açılışı yapılan festivalde bugün 'Şöhretler maçı' yapıldı. Başlama vuruşunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı karşılaşmayı Kırmızı Takım'ı 5-3 yenen Beyaz Takım kazandı. Mücadeleyi Erdoğan tribünden takip etti.
'Şöhretler Karması'nda yer alan isimler
- 20.10.2018 15:06
- Güncelleme: 20.10.2018 16:54
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Bursaspor Başkanı Ali Ay: "VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik"
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu BASKALARINA VAR OLANIN, SENIN ICIN YOK OLMASINA SASIRMA !
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Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Maça geldik zannetim ama..."
Toplam 1
Yorum
Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
İşte 'Şöhretler Maçı'nın kazananı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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