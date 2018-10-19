Yeni Malatyaspor, deplasmanda galibiyet istiyor
Evkur Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz: "Hedefimiz her zaman olduğu gibi galibiyet. İnşallah Ankaragücü karşısında 3 puanı alırız, en kötü beraberlikle oradan ayrılmayı istiyoruz"
Evkur Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacakları maçtan en kötü beraberlikle ayrılmak istediklerini söyledi.
Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'daki kampın çok verimli geçtiğini belirtti.
Burada, sakat oyuncuların da takıma katıldığını ve oyuncuların morallerinin yerinde olduğunu kaydeden Gündüz, "Artık Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. Ligin yeni ve iyi takımlarından birine karşı deplasmanda mücadele edeceğiz. Hedefimiz her zaman olduğu gibi galibiyet. İnşallah Ankaragücü karşısında 3 puanı alırız, en kötü beraberlikle oradan ayrılmayı istiyoruz." diye konuştu.
- "Her rakibe aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz"
Hafif sakatlıkları bulunan kaleci Ertaç Özbir ile sol kanat oyuncusu Erkan Kaş'ın aralarına katılmasıyla daha da güçlendiklerini anlatan Gündüz, şöyle konuştu:
"Bizim gerçekten mücadeleci bir takımımız var. Her rakibe aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz ve galibiyet hedefliyoruz. Oynadığımız maçların hepsinde mücadeleyi asla elden bırakmadık. Umarım Ankaragücü karşısında da aynı performansı sergileyip istediğimiz sonucu alacağız. Pazar günü oynayacağımız maça Ankara'da yaşayan tüm Malatyalıları davet ediyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle biz hep daha güçlü olacağız."
- 19.10.2018 16:07
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Trabzonspor CAS’tan duruşma tarihi aldı
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Bunların hepsi fetöcü iyi şımarmışlar kimden yüz alıyorlar önemli değil ts öptüm sene şampiyon olamaz bu ülkede taraftar kandırmacası
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Türk futbolu bunu da gördü!
Toplam 1
Yorum
sabri yapmak istiyorsanız. içerideki kamera görüntülerini isteyin. orada küçücük çocuklara saldıranları tespit edin
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Galatasaray-Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
yeter arık fatih hoca-muğdat bunca sakat ve sorunlu oyuncu varken artık muğdat ı kadroda istiyoruz.neden oynatmyorsun.adam her oynadığında hazırlk maçında gol atıyor.
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