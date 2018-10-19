Yeni Malatyaspor, deplasmanda galibiyet istiyor
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    , deplasmanda galibiyet istiyor

    Yeni Malatyaspor, deplasmanda galibiyet istiyor

    Evkur Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz: "Hedefimiz her zaman olduğu gibi galibiyet. karşısında 3 puanı alırız, en kötü beraberlikle oradan ayrılmayı istiyoruz"

    Evkur Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, 'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacakları maçtan en kötü beraberlikle ayrılmak istediklerini söyledi.

    Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 'daki kampın çok verimli geçtiğini belirtti.

    Burada, sakat oyuncuların da takıma katıldığını ve oyuncuların morallerinin yerinde olduğunu kaydeden Gündüz, "Artık Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. Ligin yeni ve iyi takımlarından birine karşı deplasmanda mücadele edeceğiz. Hedefimiz her zaman olduğu gibi galibiyet. karşısında 3 puanı alırız, en kötü beraberlikle oradan ayrılmayı istiyoruz." diye konuştu.

    - "Her rakibe aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz"

    Hafif sakatlıkları bulunan kaleci Ertaç Özbir ile sol kanat oyuncusu 'ın aralarına katılmasıyla daha da güçlendiklerini anlatan Gündüz, şöyle konuştu:

    "Bizim gerçekten mücadeleci bir takımımız var. Her rakibe aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz ve galibiyet hedefliyoruz. Oynadığımız maçların hepsinde mücadeleyi asla elden bırakmadık. Umarım Ankaragücü karşısında da aynı performansı sergileyip istediğimiz sonucu alacağız. Pazar günü oynayacağımız maça Ankara'da yaşayan tüm Malatyalıları davet ediyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle biz hep daha güçlü olacağız."

    1. 19.10.2018 16:07
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