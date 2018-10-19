Atiker Konyaspor 3 eksikle çalıştı
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    3 eksikle çalıştı

    Atiker Konyaspor 3 eksikle çalıştı

    'da maçının hazırlıkları sürüyor. 'i 9'uncu haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.

    'da maçının hazırlıkları sürüyor. 'i 9'uncu haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.

    Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana apandisit ameliyatı olan ve tedavisi süren , aktif dinlenme yapan Paolo Hurtado ve Abdou Razack Traore katılmadı.

    Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 yapılan pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlılar iki gruba ayrılarak yaptığı savunma-hücum organizasyonunun ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

    1. 19.10.2018 16:11
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