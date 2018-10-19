Atiker Konyaspor 3 eksikle çalıştı
Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürüyor. Spor Toto Süper Lig'i 9'uncu haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürüyor. Spor Toto Süper Lig'i 9'uncu haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana apandisit ameliyatı olan ve tedavisi süren Ali Turan, aktif dinlenme yapan Paolo Hurtado ve Abdou Razack Traore katılmadı.
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 yapılan pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlılar iki gruba ayrılarak yaptığı savunma-hücum organizasyonunun ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.
- 19.10.2018 16:11
-
Trabzonspor CAS’tan duruşma tarihi aldı
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Bunların hepsi fetöcü iyi şımarmışlar kimden yüz alıyorlar önemli değil ts öptüm sene şampiyon olamaz bu ülkede taraftar kandırmacası
-
Türk futbolu bunu da gördü!
Toplam 1
Yorum
sabri yapmak istiyorsanız. içerideki kamera görüntülerini isteyin. orada küçücük çocuklara saldıranları tespit edin
-
Galatasaray-Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
yeter arık fatih hoca-muğdat bunca sakat ve sorunlu oyuncu varken artık muğdat ı kadroda istiyoruz.neden oynatmyorsun.adam her oynadığında hazırlk maçında gol atıyor.
Atiker Konyaspor 3 eksikle çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.