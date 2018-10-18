Tire 1922 son nefeste
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    1922 son nefeste

    Tire 1922 son nefeste

    3'üncü Lig 1'inci Grup'ta haftaya maç eksiğine rağmen namağlup lider giren 1922, 3-1 geriye düştüğü en yakın rakiplerinden Belediyespor deplasmanında 3-3'lük beraberliği son anlarda kurtardı.

    Yenilmezlik unvanını korumayı başaran , 84'üncü dakikada Gökhan ve 90+4'üncü dakikada Emrah'ın golleriyle 1 puanı hanesine yazdırıp büyük sevinç yaşadı.

    Kırmızı-beyazlı ekip bu altın puana rağmen 1 gol averajla 2'nci sıraya geriledi. Grupta 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan Tire, aynı puandaki Hekimoğlu Trabzon'un gerisinde 2'nci sırada kaldı. Tire temsilcisi, pazar günü Karaköprü Belediyespor'u konuk edecek.

    1. 18.10.2018 11:14
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