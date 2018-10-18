Tire 1922 son nefeste
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta haftaya maç eksiğine rağmen namağlup lider giren Tire 1922, 3-1 geriye düştüğü en yakın rakiplerinden Nevşehir Belediyespor deplasmanında 3-3'lük beraberliği son anlarda kurtardı.
Yenilmezlik unvanını korumayı başaran Tire, 84'üncü dakikada Gökhan ve 90+4'üncü dakikada Emrah'ın golleriyle 1 puanı hanesine yazdırıp büyük sevinç yaşadı.
Kırmızı-beyazlı ekip bu altın puana rağmen 1 gol averajla 2'nci sıraya geriledi. Grupta 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan Tire, aynı puandaki Hekimoğlu Trabzon'un gerisinde 2'nci sırada kaldı. Tire temsilcisi, pazar günü Karaköprü Belediyespor'u konuk edecek.
- 18.10.2018 11:14
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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