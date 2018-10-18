Slovenya'da Kavcic dönemi sona erdi
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Slovenya'da Kavcic dönemi sona erdi

    Slovenya'da Kavcic dönemi sona erdi

    , milli takımı çalıştıran 'in görevine son verildiğini duyurdu

    Slovenya A Milli Futbol Takımı'nda alınan kötü sonuçlar nedeniyle 'in görevine son verildi.

    Slovenya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar nedeniyle 64 yaşındaki Kavcic'in görevine son verildiği ve kısa süre içinde yeni bir teknik adamla anlaşmaya varılacağı belirtildi.

    Milli takımı geçen aralık ayında çalıştırmaya başlayan Sloven teknik adam, takımının Norveç, ve Kıbrıs Rum Kesimi ile aynı grupta yer aldığı Uluslar Ligi'nde 4 maç sonunda sadece 1 puan alabildi.

    Organizasyonda C Ligi 3. Grup'ta yer alan Slovenya, 16 Kasım'da Norveç ve 19 Kasım'da ile karşılaşacak.

    1. 18.10.2018 11:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Slovenya'da Kavcic dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN