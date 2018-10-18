Slovenya'da Kavcic dönemi sona erdi
Slovenya Futbol Federasyonu, milli takımı çalıştıran teknik direktör Tomaz Kavcic'in görevine son verildiğini duyurdu
Slovenya A Milli Futbol Takımı'nda alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Tomaz Kavcic'in görevine son verildi.
Slovenya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, UEFA Uluslar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar nedeniyle 64 yaşındaki Kavcic'in görevine son verildiği ve kısa süre içinde yeni bir teknik adamla anlaşmaya varılacağı belirtildi.
Milli takımı geçen aralık ayında çalıştırmaya başlayan Sloven teknik adam, takımının Norveç, Bulgaristan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile aynı grupta yer aldığı UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maç sonunda sadece 1 puan alabildi.
Organizasyonda C Ligi 3. Grup'ta yer alan Slovenya, 16 Kasım'da Norveç ve 19 Kasım'da Bulgaristan ile karşılaşacak.
- 18.10.2018 11:59
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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