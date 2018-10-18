PFDK'dan Kerem Bulut'a 4 yıl men cezası – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    PFDK'dan 'a 4 yıl men cezası

    PFDK'dan <a href="/index/kerem-bulut?id=53008e35-e79c-48d7-9606-240d07ee7656" class="" rel="tag">Kerem Bulut</a>'a 4 yıl men cezası

    TFF 2'nci Lig'de son olarak geçen sezon forması giyen gurbetçi futbolcu 'un uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle 'ndan (PFDK) 4 yıl men cezası aldığı ortaya çıktı.

    TFF 2'nci Lig'de son olarak geçen sezon forması giyen gurbetçi futbolcu 'un uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle 'ndan (PFDK) 4 yıl men cezası aldığı ortaya çıktı. Avustralya'da büyüyen ve Türkiye'deki kariyerinde 2012-13 sezonunda Süper Lig'de 12 maçta Akhisarspor, 2013-14'te 1'inci Lig'de Karşıyaka forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında ise 'da görev yaptı.

    Sarı-lacivertli kulüpte geçen sezon sonunda sözleşmesi feshedilen forvetin, 15 Nisan 2018'de Menemen'de oynanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan A numunesinde kokain maddesine rastlandığı öğrenildi. Menemen'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Kerem'in, bu maddeyi kullandığını kabul ederek B numunesinin açılmasını istemediği belirtildi.

    Annesinin kanser olduğunu öğrendikten sonra bunalıma girmesi sebebiyle uyuşturucu kullandığı savunmasını yapan futbolcuya 4 yıl ceza verildiği, kararın 'nda kesinleşmesinin ardından tarafından açıklanacağı öğrenildi.

    , ceza aldığı takdirde FIFA'ya bağlı hiçbir ülke liginde forma giyemeyecek. Vücudunun büyük bölümünü kaplayan dövmeleriyle dikkat çeken Kerem Bulut, geçen sezon Menemen'de 29 maçta 9 golle oynadı.

    1. 18.10.2018 17:03
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