TFF 2'nci Lig'de son olarak geçen sezon Menemen Belediyespor forması giyen gurbetçi futbolcu Kerem Bulut'un uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 4 yıl men cezası aldığı ortaya çıktı. Avustralya'da büyüyen ve Türkiye'deki kariyerinde 2012-13 sezonunda Süper Lig'de 12 maçta Akhisarspor, 2013-14'te 1'inci Lig'de Karşıyaka forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında ise Menemen Belediyespor'da görev yaptı.



Sarı-lacivertli kulüpte geçen sezon sonunda sözleşmesi feshedilen forvetin, 15 Nisan 2018'de Menemen'de oynanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Dopingle Mücadele Kurulu tarafından alınan A numunesinde kokain maddesine rastlandığı öğrenildi. Menemen'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Kerem'in, bu maddeyi kullandığını kabul ederek B numunesinin açılmasını istemediği belirtildi.



Annesinin kanser olduğunu öğrendikten sonra bunalıma girmesi sebebiyle uyuşturucu kullandığı savunmasını yapan futbolcuya 4 yıl ceza verildiği, kararın Tahkim Kurulu'nda kesinleşmesinin ardından Dopingle Mücadele Kurulu tarafından açıklanacağı öğrenildi.



Kerem Bulut, ceza aldığı takdirde FIFA'ya bağlı hiçbir ülke liginde forma giyemeyecek. Vücudunun büyük bölümünü kaplayan dövmeleriyle dikkat çeken Kerem Bulut, geçen sezon Menemen'de 29 maçta 9 golle oynadı.