Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Neymar'ın, eski takımı Barcelona'ya geri dönmek istediği iddia edildi. İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Brezilyalı yıldız, Paris'teki konumundan oldukça rahatsız. Özellikle Mbappe'nin takım içerisindeki popüleritesinin artmasıyla geri planda kaldığını düşünen Brezilyalı yıldızın, katalan devinin yetkililerine bilgi yolladığı haberin detaylarında aktarıldı.



CAVANİ İLE DE SIKINTILIYDI

Geçen sezon başında 222 milyon euro gibi rekor bir ücretle Barcelona'dan Paris Saint- Germain'e transferi gerçekleşen Neymar, geçtiğimiz sezon çıktığı 30 karşılaşmada 28 gol 16 asistlik performans sergilerken, bu sezon 11 maçta 11 gol 4 asistlik istatistikle oynayarak yıldızını parlatmaya devam etti. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başında da takımın bir başka yıldız ismi Edinson Cavani ile yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelmişti.