Neymar'dan Barça'ya mesaj! – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    'dan Barça'ya mesaj!

    <a href="/index/neymar?id=01e7424a-e0e3-4fd7-8dac-57377c2e86b6" class="" rel="tag">Neymar</a>'dan Barça'ya mesaj!

    medyası, ’de Mbappe’nin gölgesinde kaldığını düşünen Brezilyalı yıldızın, Barcelonalı yetkililere “Dönmek istiyorum” mesaj yolladığını ileri sürdü

    Fransa Ligue 1 devi Saint-Germain'in yıldız futbolcusu 'ın, eski takımı 'ya geri dönmek istediği iddia edildi. medyasında çıkan haberlere göre Brezilyalı yıldız, 'teki konumundan oldukça rahatsız. Özellikle Mbappe'nin takım içerisindeki popüleritesinin artmasıyla geri planda kaldığını düşünen Brezilyalı yıldızın, katalan devinin yetkililerine bilgi yolladığı haberin detaylarında aktarıldı.

    CAVANİ İLE DE SIKINTILIYDI
    Geçen sezon başında 222 milyon euro gibi rekor bir ücretle 'dan Paris Saint- Germain'e transferi gerçekleşen , geçtiğimiz sezon çıktığı 30 karşılaşmada 28 gol 16 asistlik performans sergilerken, bu sezon 11 maçta 11 gol 4 asistlik istatistikle oynayarak yıldızını parlatmaya devam etti. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başında da takımın bir başka yıldız ismi ile yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelmişti.

    1. 18.10.2018
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