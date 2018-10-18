Manavgat Belediyespor'un bu yıl Antalya Şampiyonu olan U-14 Takımı içerisinden genç yetenekler çıkarıyor. Başkan Şükrü Sözen'in de desteklediği U-14 Takımının 2005 doğumlu başarılı oyuncusu Muhammet Cihan Çerçi, Akdeniz Bölge Karmasına seçildi. Manavgat Karacalar Fatma Temel Turhan Anadolu Lisesi 9-B sınıfı öğrencisi olan Muhammet Cihan Çerçi'nin, 20-22 Ekim tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapılacak olan bu yılki U-14 Milli Takım seçmelerine katılacağı belirtildi. Muhammet'in başarısı takım içinde büyük sevinç oluşturdu.



Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Muhammet'i, başarısı nedeniyle tebrik etti ve Manavgat Belediyespor'un alt yapıya önem verdiğini ve başarılı futbolcular yetiştirmeye devam edeceğini söyledi. Başkan Sözen, "U-14 takımımızın başarıları bizi her zaman memnun etti. Muhammet'i başarısı ise bizi gururlandırdı. Gelecekte daha başarılı olmasını temenni ediyor, onu yetiştiren teknik yönetimimize ve ailesine teşekkür ediyorum" dedi.