Manavgat Belediyespor genç yetenekler yetiştiriyor
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    genç yetenekler yetiştiriyor

    Manavgat Belediyespor genç yetenekler yetiştiriyor

    2005 doğumlu oyuncusu , seçildi.

    'un bu yıl Antalya Şampiyonu olan U-14 Takımı içerisinden genç yetenekler çıkarıyor. Başkan Şükrü Sözen'in de desteklediği 2005 doğumlu başarılı oyuncusu , seçildi. Manavgat Karacalar Fatma Temel Turhan Anadolu Lisesi 9-B sınıfı öğrencisi olan Muhammet Cihan Çerçi'nin, 20-22 Ekim tarihleri arasında 'nun İstanbul Riva Hasan Doğan Kamp ve 'nde yapılacak olan bu yılki U-14 seçmelerine katılacağı belirtildi. Muhammet'in başarısı takım içinde büyük sevinç oluşturdu.


    Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Muhammet'i, başarısı nedeniyle tebrik etti ve Manavgat Belediyespor'un alt yapıya önem verdiğini ve başarılı futbolcular yetiştirmeye devam edeceğini söyledi. Başkan Sözen, "U-14 takımımızın başarıları bizi her zaman memnun etti. Muhammet'i başarısı ise bizi gururlandırdı. Gelecekte daha başarılı olmasını temenni ediyor, onu yetiştiren teknik yönetimimize ve ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

    1. 18.10.2018 12:01
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