Manavgat Belediyespor genç yetenekler yetiştiriyor
Manavgat Belediyespor U-14 Takımının 2005 doğumlu oyuncusu Muhammet Cihan Çerçi, Akdeniz Bölge Karmasına seçildi.
Manavgat Belediyespor'un bu yıl Antalya Şampiyonu olan U-14 Takımı içerisinden genç yetenekler çıkarıyor. Başkan Şükrü Sözen'in de desteklediği U-14 Takımının 2005 doğumlu başarılı oyuncusu Muhammet Cihan Çerçi, Akdeniz Bölge Karmasına seçildi. Manavgat Karacalar Fatma Temel Turhan Anadolu Lisesi 9-B sınıfı öğrencisi olan Muhammet Cihan Çerçi'nin, 20-22 Ekim tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapılacak olan bu yılki U-14 Milli Takım seçmelerine katılacağı belirtildi. Muhammet'in başarısı takım içinde büyük sevinç oluşturdu.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Muhammet'i, başarısı nedeniyle tebrik etti ve Manavgat Belediyespor'un alt yapıya önem verdiğini ve başarılı futbolcular yetiştirmeye devam edeceğini söyledi. Başkan Sözen, "U-14 takımımızın başarıları bizi her zaman memnun etti. Muhammet'i başarısı ise bizi gururlandırdı. Gelecekte daha başarılı olmasını temenni ediyor, onu yetiştiren teknik yönetimimize ve ailesine teşekkür ediyorum" dedi.
- 18.10.2018 12:01
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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